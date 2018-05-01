Александр Бурков подарил Владимиру Спивакову книгу про Омск и медали
Сегодня определят победителя IV Международного конкурса скрипачей им. Ю. И. Янкелевича, который получит скрипку итальянского мастера Эухенио Дегани.
Сегодня определят победителя IV Международного конкурса скрипачей им. Ю. И. Янкелевича, который получит скрипку итальянского мастера Эухенио Дегани.
Вчера, 30 апреля, встретились врио губернатора Александр Бурков и народный артист СССР Владимир Спиваков. Маэстро отметил высокий уровень исполнителей на конкурсе и в целом самого турнира.
«Я считаю, что прорывы в России должны быть не только в обороне, сельском хозяйстве, машиностроении, но и обязательно в культуре. Культура — это основа всего. Конкурс имени Юрия Янкелевича приобрел мировое значение, его знают. Он удивителен тем, что молодым людям дарят инструменты, такие, которые они сами себе не могут приобрести», — отметил маэстро.
Александр Бурков поблагодарил артиста за его внимание к конкурсу, проходящему в Омске.
«Конкурс имени Юрия Янкелевича стал международным благодаря Вашему авторитету, Вашей заботе. Это визитная карточка Омска. После таких состязаний дети еще больше тянутся к музыке, классике! » — сказал Бурков.
Глава области подарил Владимиру Спивакову книгу о 300-летней истории Омска и набор памятных серебряных медалей, на которых изображены город.
Сегодня пройдет награждение победителей IV Международного конкурса скрипачей имени Ю. И. Янкелевича и церемония закрытия конкурса. Президент конкурса Владимир Спиваков и Александр Бурков лично поздравят победителя и вручат главный приз турнира — скрипку итальянского мастера Эухенио Дегани.
В этом году в конкурсе участвовали юные музыканты из Японии, Южной Кореи, Казахстана, Германии, США, КНР, Испании, Австрии. Жюри состоит из музыкантов международного класса.