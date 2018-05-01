Александр Бурков подарил Владимиру Спивакову книгу про Омск и медали

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

Вчера, 30 апреля, встретились врио губернатора Александр Бурков и народный артист СССР Владимир Спиваков. Маэстро отметил высокий уровень исполнителей на конкурсе и в целом самого турнира.

«Я считаю, что прорывы в России должны быть не только в обороне, сельском хозяйстве, машиностроении, но и обязательно в культуре. Культура — это основа всего. Конкурс имени Юрия Янкелевича приобрел мировое значение, его знают. Он удивителен тем, что молодым людям дарят инструменты, такие, которые они сами себе не могут приобрести», — отметил маэстро.

Александр Бурков поблагодарил артиста за его внимание к конкурсу, проходящему в Омске.

«Конкурс имени Юрия Янкелевича стал международным благодаря Вашему авторитету, Вашей заботе. Это визитная карточка Омска. После таких состязаний дети еще больше тянутся к музыке, классике! » — сказал Бурков.

Глава области подарил Владимиру Спивакову книгу о 300-летней истории Омска и набор памятных серебряных медалей, на которых изображены город.

Сегодня пройдет награждение победителей IV Международного конкурса скрипачей имени Ю. И. Янкелевича и церемония закрытия конкурса. Президент конкурса Владимир Спиваков и Александр Бурков лично поздравят победителя и вручат главный приз турнира — скрипку итальянского мастера Эухенио Дегани.