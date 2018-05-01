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08:40 (мск), источник: Om1.ru

Сегодня Россия начала жить по новым законам. Пять важных изменений

Нововведения коснулись бюджетников, туристов, собственников зданий ТЦ, волонтеров и пользователей Microsoft.

C 1 мая в России увеличат минимальный размер оплаты труда до 11,163 тыс. рублей и таким образом доведут его до прожиточного минимума (9,489 тыс. рублей). Размер МРОТа учитывают при расчете различных платежей, сборов и выплат и пособий.

По данным Минтруда, увеличение МРОТа затронет почти 3 млн россиян, около половины из них — бюджетники. На реализацию этой меры региональным бюджетным предприятиям потребуется дополнительно около 32 млрд рублей, федеральным — около 7,5 млрд рублей. Правительство выделит регионам 36 млрд рублей.

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С 1 мая в некоторых регионах начнет действовать так называемый курортный сбор — дополнительный налог для отдыхающих. Планировалось, что в качестве эксперимента его введут в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Крыму. Однако в Крыму нововведение отложили до следующего года. А в Краснодаре курортный сбор начнет действовать после окончания ЧМ-2018 по футболу.

В течение первого года регионы не могут брать с туристов больше 50 рублей в сутки, со следующего года эта сумма увеличится до 100 рублей. В пределах этих сумм каждый регион может устанавливать ставку самостоятельно.

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После трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» в России с 1 мая вводят новый национальный стандарт пожарной безопасности. Основное требование документа — проведение регулярных проверок систем оповещения о пожаре, устройств управления эвакуацией и средств его тушения. Сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией теперь должны проверять раз в квартал, системы тушения и водопровод — раз в полгода. Ответственность за это лежит на собственниках зданий.

Кроме того, с 1 мая волонтеры и добровольцы смогут получить официальный правовой статус. Вступающий в силу закон о волонтерстве уравнивает понятия волонтерства и добровольчества и дает им официальное определение (сюда, согласно тексту документа, относится любая «благотворительная деятельность, осуществляемая в форме безвозмездного выполнения работ и (или) оказания услуг»).

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Организаторами деятельности волонтеров смогут выступать физические лица, некоммерческие организации и государственные органы. С добровольными помощниками они смогут заключить договоры, в которых в том числе может оговариваться возмещение расходов на питание, оплату проезда, приобретение средств индивидуальной защиты и других связанных с волонтерской деятельностью трат. Добровольцев можно обязать не разглашать сведения, к которым они могут получить доступ в процессе своей деятельности, если они составляют охраняемую законом тайну.

С 1 мая пользователей Microsoft могут лишить доступа к аккаунтам за использование мата. В силу вступает соответствующий новый вариант пользовательского соглашения компании.

Использование оскорбительной лексики приравнивается к размещению контента, запрещенного местным законодательством, — например, порнографических материалов или изображений сцен насилия. Нарушителей компания может лишить доступа к отдельным сервисам или вовсе удалить их пользовательские аккаунты. Также пользователю могут заблокировать электронную переписку, лишить возможности публиковать собственный контент или удалить опубликованный.

Источник: 66.ru.

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