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10:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Госдеп пообещал вернуть России снятый с генконсульства флаг

Госдепартамент США пообещал вернуть посольству России флаг с резиденции генерального консула в Сиэтле. Решение о его снятии приняли в связи с тем, что диппредставительство лишилось своего статуса, заявил представитель ведомства ТАСС во вторник, 1 мая.

Источник: AP 2018

«В соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях Соединенные Штаты отозвали свое согласие на создание и работу консульского учреждения России в Сиэтле 1 апреля 2018 года. Поскольку резиденция генерального консула более не имеет статуса резиденции главы консульского учреждения, было бы неправомочно оставлять реять там российский флаг», — пояснили в Госдепе.

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Представитель ведомства отметил, что вечером в субботу, 28 апреля, флаг, который оставили на флагштоке российские должностные лица, с уважением спустили.

Ранее в понедельник СМИ обратили внимание на то, что флагшток на здании дипмиссии опустел. В посольстве России действия американских властей назвали неприемлемыми и потребовали вернуть государственный символ на место, так как резиденция генконсула является собственностью РФ и неприкосновенна.

26 марта власти США в качестве реакции на «дело Скрипалей» объявили персонами нон грата 60 представителей России, а также закрыли российское генконсульство в Сиэтле и предписали консулу покинуть страну до 25 апреля. Российских дипломатов выслали также 27 европейских стран. Москва приняла зеркальные меры.

Закрытие консульства в Сиэтле: российские дипломаты решили не спускать флаг
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