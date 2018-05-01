Никитин поздравил нижегородцев с праздником Весны и Труда
Глава Нижегородской области Глеб Никитин поздравил нижегородцев с праздников Весны и Труда. Текст поздравления распространила
Глава Нижегородской области Глеб Никитин поздравил нижегородцев с праздников Весны и Труда. Текст поздравления распространила
«Как бы ни менялось с годами название Первомая, он продолжает символизировать для нас радость от труда, весеннее обновление природы, надежды на лучшее», — отметил врио губернатора.
По словам Глеба Никитина, в любой семье и в любом коллективе с этим праздником связаны добрые традиции.
«Это праздник всех тех, кто своим трудом создает будущее, благополучие своей семьи, города, всей страны, — подчеркнул глава области. — Нижегородцам всегда были присущи трудолюбие, профессионализм, целеустремленность, активность и энтузиазм. И в какой бы сфере деятельности вы ни трудились, каждый из нас ежедневно своим старанием вносит вклад в развитие нашего региона. Только объединив усилия, мы сможем повысить уровень жизни и благосостояние».
«Искренне желаю всем отличного настроения, улыбок и благополучия!» — заключил Глеб Никитин.