Никитин поздравил нижегородцев с праздником Весны и Труда

«Как бы ни менялось с годами название Первомая, он продолжает символизировать для нас радость от труда, весеннее обновление природы, надежды на лучшее», — отметил врио губернатора.

«Это праздник всех тех, кто своим трудом создает будущее, благополучие своей семьи, города, всей страны, — подчеркнул глава области. — Нижегородцам всегда были присущи трудолюбие, профессионализм, целеустремленность, активность и энтузиазм. И в какой бы сфере деятельности вы ни трудились, каждый из нас ежедневно своим старанием вносит вклад в развитие нашего региона. Только объединив усилия, мы сможем повысить уровень жизни и благосостояние».