Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мария Кожевникова пришла на премьеру фильма «Собибор» с мамой
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Сын Пугачевой восхитил соцсети заботой о сестре
Названа страна с самым дешевым гражданством
Гимнастка Алия Мустафина развелась с мужем
«Ему запретили вино и пиво»От чего лечился Сталин в долгих отпусках на юге
Западные СМИ: Россия выиграла без единого выстрела
В ФРГ ответили украинскому послу о Крыме
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
Климова высказалась о женщинах за 40: Жестоко, но честно
Позор: Сотникова поругалась с работником аэропорта
Гимнастка Алия Мустафина развелась с мужем
Виктория Лопырева в ультракороткой юбке пришла на футбол (фото)
СМИ: Армен Джигарханян захотел умереть дома
Странный вид сына Полищук беспокоит поклонников
Неожиданный поворот «армянского Майдана»: ответ Паншиняна - США
«Это ужас»: канадец побывал в Киеве - СМИ
Фоторепортажи
10Историческая встреча лидеров двух Корей
12В тени войны
11:23 (мск), источник: Newsroom24.ru

Никитин поздравил нижегородцев с праздником Весны и Труда

Глава Нижегородской области Глеб Никитин поздравил нижегородцев с праздников Весны и Труда. Текст поздравления распространила пресс-служба губернатора и правительства региона.

Источник: Newsroom24.ru

«Как бы ни менялось с годами название Первомая, он продолжает символизировать для нас радость от труда, весеннее обновление природы, надежды на лучшее», — отметил врио губернатора.

По словам Глеба Никитина, в любой семье и в любом коллективе с этим праздником связаны добрые традиции.

«Это праздник всех тех, кто своим трудом создает будущее, благополучие своей семьи, города, всей страны, — подчеркнул глава области. — Нижегородцам всегда были присущи трудолюбие, профессионализм, целеустремленность, активность и энтузиазм. И в какой бы сфере деятельности вы ни трудились, каждый из нас ежедневно своим старанием вносит вклад в развитие нашего региона. Только объединив усилия, мы сможем повысить уровень жизни и благосостояние».

«Искренне желаю всем отличного настроения, улыбок и благополучия!» — заключил Глеб Никитин.

Все новости региона
 Нижегородским дачникам объяснили, как избежать пробок
Нижегородская область готова к внедрению новых принципов кадровой политики.
Госдеп пообещал вернуть России снятый с генконсульства флаг
Умерла народная артистка СССР Мая Кулиева
«Работа становится привилегией». Какова ситуация на рынке труда
В центре Сан-Паулу обрушилась горящая многоэтажка
CNN: Трамп спрашивал у Меркель, как вести себя с Путиным
МРОТ вырос. Что изменится в жизни простых россиян?
В Китае пассажир открыл аварийный люк чтобы проветрить самолет
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Без чемпионов КХЛ. Сборная России назвала состав на ЧМ-2018 Нашей команде будет непросто добраться до медалей в Дании
Авто
Премиум из Китая: подробный обзор кроссовера Wey Через несколько лет компания Great Wall собирается открыть российские продажи люксовой марки Wey. Что это за машины, выясняем на примере модели P8
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел ниже важной отметки Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что прошлогодний флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Все любят Мамбу: 48 лет Уме Турман Одна из самых ярких и длинноногих блондинок Голливуда отмечает день рождения. «Кино Mail.Ru» вспоминает яркие роли неповторимой Умы Турман
Недвижимость
Самолет времен ВОВ нашли на стройке в Петербурге
За что вас могут не выпустить за границу
Россияне ждут снижения цен на жилье
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Леди
Что такое хорошо, а что такое плохо в современной свадебной моде Изучаем главные современные тренды и антитренды для невест и женихов.
Дети
10-летняя дочка Алсу растет настоящей красавицей Поклонников певицы удивило то, насколько сильно повзрослела девочка за последние месяцы.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь