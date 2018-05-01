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12:02 (мск), источник: Известия

CNN: Трамп спрашивал у Меркель, как вести себя с Путиным‍

Американский лидер Дональд Трамп советовался с канцлером Германии Ангелой Меркель по поводу того, как ему вести себя с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Источник: AP 2018

По словам журналистов, эту тему Трамп поднял 27 апреля, когда встречался с канцлером в Вашингтоне. О том, какие советы американскому президенту дала Ангела Меркель пока не сообщается. В любом случае Трамп довольно редко прислушивается к полученным советам, отмечают журналисты.

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Источники CNN рассказали, что встреча лидеров двух стран, проходившая тет-а-тет, была «спокойной», а Трамп «вел себя должным образом». При этом американский лидер «был чем-то взволнован». За время встречи неоднократно поднимался вопрос о большом профиците торгового баланса Германии и оборонных расходах страны, которые остаются ниже рекомендованного НАТО порога.

Ранее сообщалось, что Меркель и Трамп обсудили «поведение России» и антироссийские санкции, а также ядерную сделку с Ираном.

Канцлер предложила президенту США совместно посетить родину его предков — коммуну Кальштадт (федеральная земля Рейнланд-Пфальц). СМИ считают, что таким образом Меркель собиралась напомнить Трампу, что с Германией его связывают особые отношения.

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