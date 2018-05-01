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12:00 (мск), источник: Actualitati.md

(ВИДЕО) Игорь Додон: Люди хотят победы промолдавских сил

Возглавивший колонну первомайского марша президент Молдовы Игорь Додон отметил, что в этом году участников марша больше, чем в прошлые.

Источник: Actualitati.md

«Для всех это праздник. Эта очень хорошая традиция была еще с советских времен. С 2012 года мы возродили ее и каждый год выходим на марш и митинг, но в этом году участников больше, чем обычно, потому что люди связывают с Партией социалистов улучшение качества жизни. Люди хотят победы промолдавских сил. Поэтому в этом году нас гораздо больше. Я уверен, что это хороший признак», — сказал Президент Игорь Додон.

Через несколько минут у здания парламента страны начнется праздничный митинг, передает aif.md.

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