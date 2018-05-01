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13:10 (мск), источник: ИА Татар-информ

Рустам Минниханов поздравил жителей республики с 1 Мая праздничным видео

(Казань, 1 мая, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов в честь Праздника весны и Труда опубликовал в своем Instagram праздничное видео.

«Мир, труд, май, Татарстан», — гласит заставка видеоролика, на котором запечатлены разные виды деятельности и отрасли труда жителей России и республики.

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Ранее с 1 Мая татарстанцев поздравил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

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