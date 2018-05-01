Рустам Минниханов поздравил жителей республики с 1 Мая праздничным видео
(Казань, 1 мая, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов в честь Праздника весны и Труда опубликовал в своем Instagram праздничное видео.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
(Казань, 1 мая, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов в честь Праздника весны и Труда опубликовал в своем Instagram праздничное видео.
«Мир, труд, май, Татарстан», — гласит заставка видеоролика, на котором запечатлены разные виды деятельности и отрасли труда жителей России и республики.
Ранее с 1 Мая татарстанцев поздравил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.