Россия останется стратегическим союзником Армении, заявил Пашинян

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При этом, по словам оппозиционера, страна будет продолжать сотрудничество с Ираном, странами ЕС и США.

Политик также заверил, что после смены власти страна не выйдет из ЕАЭС и ОДКБ.

«Это исходит из логики общенародного движения», — сказал Пашинян, добавив, что народ Армении не требует изменений во внешней политике.