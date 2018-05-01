Россия останется стратегическим союзником Армении, заявил Пашинян
ЕРЕВАН, 1 мая — РИА Новости. Россия остается стратегическим союзником Армении, заявил оппозиционный кандидат на пост
ЕРЕВАН, 1 мая — РИА Новости. Россия остается стратегическим союзником Армении, заявил оппозиционный кандидат на пост
При этом, по словам оппозиционера, страна будет продолжать сотрудничество с Ираном, странами ЕС и США.
Политик также заверил, что после смены власти страна не выйдет из ЕАЭС и ОДКБ.
«Это исходит из логики общенародного движения», — сказал Пашинян, добавив, что народ Армении не требует изменений во внешней политике.
Пашинян с 13 апреля руководил акциями протеста по всей республике. Их итогом стала отставка 23 апреля главы правительства Сержа Саргсяна. Теперь на эту должность претендует сам Пашинян.