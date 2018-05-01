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14:19 (мск), источник: РИА Новости

Россия останется стратегическим союзником Армении, заявил Пашинян

ЕРЕВАН, 1 мая — РИА Новости. Россия остается стратегическим союзником Армении, заявил оппозиционный кандидат на пост премьер-министра Никол Пашинян на спецзаседании парламента, на котором обсуждается его кандидатура.

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При этом, по словам оппозиционера, страна будет продолжать сотрудничество с Ираном, странами ЕС и США.

Политик также заверил, что после смены власти страна не выйдет из ЕАЭС и ОДКБ.

«Это исходит из логики общенародного движения», — сказал Пашинян, добавив, что народ Армении не требует изменений во внешней политике.

Пашинян с 13 апреля руководил акциями протеста по всей республике. Их итогом стала отставка 23 апреля главы правительства Сержа Саргсяна. Теперь на эту должность претендует сам Пашинян.

Никол Пашинян утвержден кандидатом в премьеры Армении
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30 апреля© Ньюстюб
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