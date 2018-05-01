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21:44 (мск), источник: РИА Новости

Рижские манифестанты выступили против перевода русских школ на латышский

Несколько тысяч человек вышли во вторник на главную улицу Риги — Бривибас — чтобы совместить Первомайскую демонстрацию с акцией протеста против перевода русских школ на латышский язык обучения, сообщает корреспондент РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

РИГА, 1 мая — РИА Новости. Мероприятие началось у театра Дайлес. Шествие проходило по улице Бривибас, мимо Христорождественского собора и завершилось на Эспланаде.

По словам организаторов протеста, в мероприятии участвовали от семи до десяти тысяч человек.

Люди несли плакаты с надписями «Русские школы = мир в Латвии», «Латвия — моя страна, русский — мой язык» и выкрикивали лозунг «Руки прочь от русских школ!».

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В шествии также приняли участие депутат Европарламента Мирослав Митрофанов и лидер партии «Русский союз Латвии» Татьяна Жданок.

Жданок отметила, что шествие было организовано также в поддержку небольших латышских школ, которые собираются закрыть в ходе оптимизации.

Предыдущая акция против реформы образования прошла 4 апреля. Штаб защиты русских школ провел «Марш рассерженных родителей» против того, что президент Латвии Раймонд Вейонис провозгласил закон, предусматривающий постепенный полный перевод школьного обучения на латышский язык.

Сейм Латвии 23 марта в окончательном третьем чтении утвердил поправки к закону «Об образовании», предусматривающие перевод всех школ на государственный язык обучения к 2021−2022 учебному году. Президент Раймондс Вейонис 2 апреля подписал закон.

В Латвии проживают около 2 миллионов человек, из них около 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский, русский имеет статус иностранного.

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