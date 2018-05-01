В Сирии при обстреле коалиции погибли не менее 25 человек, пишут СИМ

В Сирии при обстреле коалиции погибли не менее 25 человек, пишут СИМ

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Не менее 25 человек погибли в результате обстрела со стороны коалиции во главе с США в пригороде города Хасеке на севере Сирии, передает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на местные источники.