В Сирии при обстреле коалиции погибли не менее 25 человек, пишут СИМ
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Не менее 25 человек погибли в результате обстрела со стороны коалиции во главе с США в пригороде города Хасеке на севере Сирии, передает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на местные источники.
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