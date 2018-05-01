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17:13 (мск), источник: РИА Новости

В Сирии при обстреле коалиции погибли не менее 25 человек, пишут СИМ

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Не менее 25 человек погибли в результате обстрела со стороны коалиции во главе с США в пригороде города Хасеке на севере Сирии, передает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на местные источники.

«Американская коалиция совершает новую резню по отношению к сирийцам, в результате которой погибли 25 мирных жителей в деревне Эль-Фадыль в пригороде Хасеке», — сообщил источник.

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