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20:30 (мск), источник: РИА Новости

Британские истребители будут бороться с «агрессией» над Черным морем

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Британские истребители «Тайфун» присоединятся к миссии воздушной полиции НАТО над Черным морем для борьбы с «потенциальной агрессией», сообщила пресс-служба Королевских воздушных сил Великобритании.

Источник: Royal Air Force

Во время официальной церемонии на румынской авиабазе Михаила Когэлничану представители НАТО аккредитовали британские истребители на участие в миссии по усилению авиационной полиции над Черным морем.

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По мнению командующего Центром совместных воздушных операций на испанской авиабазе Торрехон генерала-лейтенанта Рубена С. Гарсия Серверт, подобные действия демонстрируют способность альянса к объединению.

Представитель Великобритании также подчеркнул необходимость патрулирования пространства над Черным морем для предотвращения возможных угроз.

«Такие миссии по охране воздушного пространства гарантируют, что мы способны быстро и эффективно бороться с любой потенциальной агрессией или угрозой Альянсу или его членам», — заявил посол Британии в Румынии Пол Бруммель.

С начала 2018 года разведсамолеты НАТО неоднократно пролетали у западных границ России. В конце января стало известно о миссии американского беспилотника RQ-4A Global Hawk над акваторией Черного моря у берегов Крыма.

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