Британские истребители будут бороться с «агрессией» над Черным морем

Источник: Royal Air Force

Во время официальной церемонии на румынской авиабазе Михаила Когэлничану представители НАТО аккредитовали британские истребители на участие в миссии по усилению авиационной полиции над Черным морем.

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По мнению командующего Центром совместных воздушных операций на испанской авиабазе Торрехон генерала-лейтенанта Рубена С. Гарсия Серверт, подобные действия демонстрируют способность альянса к объединению.

Представитель Великобритании также подчеркнул необходимость патрулирования пространства над Черным морем для предотвращения возможных угроз.

«Такие миссии по охране воздушного пространства гарантируют, что мы способны быстро и эффективно бороться с любой потенциальной агрессией или угрозой Альянсу или его членам», — заявил посол Британии в Румынии Пол Бруммель.