Британские истребители будут бороться с «агрессией» над Черным морем
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Британские истребители «Тайфун» присоединятся к миссии воздушной полиции НАТО над Черным морем для борьбы с «потенциальной агрессией», сообщила
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Британские истребители «Тайфун» присоединятся к миссии воздушной полиции НАТО над Черным морем для борьбы с «потенциальной агрессией», сообщила
Во время официальной церемонии на румынской авиабазе Михаила Когэлничану представители НАТО аккредитовали британские истребители на участие в миссии по усилению авиационной полиции над Черным морем.
По мнению командующего Центром совместных воздушных операций на испанской авиабазе Торрехон
Представитель Великобритании также подчеркнул необходимость патрулирования пространства над Черным морем для предотвращения возможных угроз.
«Такие миссии по охране воздушного пространства гарантируют, что мы способны быстро и эффективно бороться с любой потенциальной агрессией или угрозой Альянсу или его членам», — заявил посол Британии в Румынии Пол Бруммель.
С начала 2018 года разведсамолеты НАТО неоднократно пролетали у западных границ России. В конце января стало известно о миссии американского беспилотника RQ-4A Global Hawk над акваторией Черного моря у берегов Крыма.