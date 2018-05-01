Истребители НАТО будут патрулировать небо над Румынией и Болгарией

Источник: Publika.md

Об этом во вторник, 1 мая, сообщает пресс-служба Королевских воздушных сил Великобритании.

В частности, указано, что представители НАТО предоставили аккредитацию британским истребителям на участие в миссии по усилению авиационной полиции над Черным морем во время церемонии на авиабазе Михаила Когалничану в Румынии.

Ожидается, что британские истребители будут работать совместно с румынскими воздушными силами.

«Такие миссии по наблюдению за воздушным движением гарантируют быструю и эффективную борьбу с любой возможностью агрессии или угрозой для НАТО», — говорится в сообщении.