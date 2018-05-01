Истребители НАТО будут патрулировать небо над Румынией и Болгарией
В Румынии вскоре начнется миссия по усилению авиационной полиции НАТО с участием британских истребителей, которые будут патрулировать воздушное пространство над Черным морем.
В Румынии вскоре начнется миссия по усилению авиационной полиции НАТО с участием британских истребителей, которые будут патрулировать воздушное пространство над Черным морем.
Об этом во вторник, 1 мая, сообщает
В частности, указано, что представители НАТО предоставили аккредитацию британским истребителям на участие в миссии по усилению авиационной полиции над Черным морем во время церемонии на авиабазе Михаила Когалничану в Румынии.
Ожидается, что британские истребители будут работать совместно с румынскими воздушными силами.
«Такие миссии по наблюдению за воздушным движением гарантируют быструю и эффективную борьбу с любой возможностью агрессии или угрозой для НАТО», — говорится в сообщении.
Отмечается также, что истребители НАТО будут патрулировать небо над Румынией и Болгарией, передает «Корреспондент».