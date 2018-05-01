Активистов партии Статкевича задержали в Минске

Источник: Sputnik.by

Официальные профсоюзы приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных 1 Мая. Они начались у стелы «Минск — город-герой» и продолжились в парке Победы.

«Группа партийных активистов подняла национальные флаги и плакаты с социальными требованиями», — написал Статкевич.

По его словам, милиция задержала пятерых активистов. Двое из них заявили, что в случае наложения административного ареста объявят голодовку.

Акция независимых профсоюзов РЭП прошла в Киевском сквере. Участники митинга требовали изменения социально-экономической политики. Среди главных требований была отмена Декрета № 1, предполагающего необходимость полной оплаты коммунальных услуг неработающими белорусами.