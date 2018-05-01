Активистов партии Статкевича задержали в Минске
МИНСК, 1 мая — Sputnik. Пять активистов незарегистрированной белорусской
МИНСК, 1 мая — Sputnik. Пять активистов незарегистрированной белорусской
Официальные профсоюзы приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных 1 Мая. Они начались у стелы «Минск — город-герой» и продолжились в парке Победы.
«Группа партийных активистов подняла национальные флаги и плакаты с социальными требованиями», — написал Статкевич.
По его словам, милиция задержала пятерых активистов. Двое из них заявили, что в случае наложения административного ареста объявят голодовку.
К акции попытались присоединиться белорусские анархисты, однако организаторы потребовали не срывать митинг. Накануне они напомнили сторонникам, что на акцию можно приносить исключительно зарегистрированную символику.