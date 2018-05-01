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18:35 (мск), источник: Sputnik.by

Активистов партии Статкевича задержали в Минске

МИНСК, 1 мая — Sputnik. Пять активистов незарегистрированной белорусской социал-демократической партии «Народная грамада» были задержаны в парке Победы, сообщил в соцсетях лидер партии Николай Статкевич.

Источник: Sputnik.by

Официальные профсоюзы приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных 1 Мая. Они начались у стелы «Минск — город-герой» и продолжились в парке Победы.

«Группа партийных активистов подняла национальные флаги и плакаты с социальными требованиями», — написал Статкевич.

По его словам, милиция задержала пятерых активистов. Двое из них заявили, что в случае наложения административного ареста объявят голодовку.

Акция независимых профсоюзов РЭП прошла в Киевском сквере. Участники митинга требовали изменения социально-экономической политики. Среди главных требований была отмена Декрета № 1, предполагающего необходимость полной оплаты коммунальных услуг неработающими белорусами.

К акции попытались присоединиться белорусские анархисты, однако организаторы потребовали не срывать митинг. Накануне они напомнили сторонникам, что на акцию можно приносить исключительно зарегистрированную символику.

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