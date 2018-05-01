Порошенко похвастался испытаниями боевого модуля «Дуплет»

По словам Порошенко, «Дуплет» может «сопровождать цели в автоматическом режиме, рассчитывать баллистику боеприпасов и вести точный огонь днем и ночью».

В подтверждение своих слов президент Украины разместил видеоролик, на котором показаны возможности «Дуплета».

На кадрах видно, что сдвоенные пушки ведут огонь по «невидимому» противнику. Конкретной информации, куда именно нацелены пушки и попадают ли боезаряды модуля в обозначенные цели — из видео испытаний «Дуплета» не следует.

Ранее в апреле Украина испытала противотанковый ракетный комплекс «Скиф» и запустила запустила производство «эвакуаторов» для танков.