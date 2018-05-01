В Киеве назвали три способа решить конфликт в Донбассе

Источник: AP 2018

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Об этом украинский заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак рассказал в эфире Громадське радио.

Замминистра полагает, что украинская армия способна полностью освободить отдельные регионы Донецкой и Луганской областей за две недели, но считает военный сценарий наименее вероятным.

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Другие два плана Грымчак называет «хорватскими».

«В Хорватии были Сербская Краина и Восточная Славония. Сербскую Краину освободили военным путем — путем операции хорватской армии, но сербская армия осталась в казармах и не пошла навстречу хорватской армии. Милошевича на тот момент поставили в такие условия, что он дал гарантии, что его армия не будет вмешиваться в военный конфликт», — рассказал он.

Второй «хорватский» сценарий Киев рассматривает как основной.

По словам замминистра, он предполагает введение миротворческой миссии на территорию Донбасса и вывод оттуда иностранных войск.

Также необходимо разоружить боевиков, создать международную переходную администрацию для передачи этих территорий под контроль Украины. Юрий Грымчак замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины

Такое развитие событий представляется ему наиболее вероятным.