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21:54 (мск), источник: РИА Новости

В Киеве назвали три способа решить конфликт в Донбассе

Киев рассматривает три возможных способа решения конфликта на юго-востоке страны.

Источник: AP 2018

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Об этом украинский заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак рассказал в эфире Громадське радио.

Замминистра полагает, что украинская армия способна полностью освободить отдельные регионы Донецкой и Луганской областей за две недели, но считает военный сценарий наименее вероятным.
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Другие два плана Грымчак называет «хорватскими».

«В Хорватии были Сербская Краина и Восточная Славония. Сербскую Краину освободили военным путем — путем операции хорватской армии, но сербская армия осталась в казармах и не пошла навстречу хорватской армии. Милошевича на тот момент поставили в такие условия, что он дал гарантии, что его армия не будет вмешиваться в военный конфликт», — рассказал он.

Второй «хорватский» сценарий Киев рассматривает как основной.

По словам замминистра, он предполагает введение миротворческой миссии на территорию Донбасса и вывод оттуда иностранных войск.

Также необходимо разоружить боевиков, создать международную переходную администрацию для передачи этих территорий под контроль Украины.
Юрий Грымчак
замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины

Такое развитие событий представляется ему наиболее вероятным.

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник подписал указ о завершении «антитеррористической» операции в Донбассе, которая длилась более четырех лет. Вместо этого в регионе началась операция объединенных сил Украины. Сменой формата Киев легализовал использование вооруженных сил в разрешении конфликта в регионе в мирное время.

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