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13:16 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Игорь Седых назначен общественным представителем АСИ по социальным проектам в Нижегородской области

Директор Центра инноваций социальной сферы Нижегородской области (ЦИСС НО) Игорь Седых назначен общественным представителем Агентства стратегических инициатив (АСИ) по социальным проектам в регионе. Об этом сообщили в министерстве промышленности области 1 мая 2018 года.

Источник: Дума Нижнего Новгорода

Седых стал третьим общественным представителем АСИ по этому направлению в России после президента благотворительного фонда «Дети России — будущее мира» Анастасии Супрун (Новосибирская область) и руководителя общественного движения «Крепкая семья — сильная страна» Олеси Олейник (Амурская область). Седых стал первым общественным представителем, работающим в инфраструктуре поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства.

«ЦИСС НО был создан правительством Нижегородской области всего полгода назад. За это время удалось не только создать живое сообщество социальных предпринимателей, некоммерческих организаций, крупного бизнеса, экспертов, но и разработать новые инструменты поддержки для всех, кто работает в социальной сфере. Многие их них уже реализуются: это акселератор “Бизнес-старт”, конкурсы “Новые возможности” и “Взгляд в будущее”, социальный бизнес-инкубатор», — рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства области Максим Черкасов. По данным ЦИСС, сейчас в Нижегородской области более 800 некоммерческих организаций и предпринимателей, которые оказывают разнообразные услуги — от помощи тяжелобольным и пожилым людям до авторского обучения детей с особенностями здоровья.

Напомним, Алексей Алехин, занимавший пост общественного представителя АНО «Агентство стратегических инициатив по направлению «Новый бизнес», возглавил департамент по развитию туризма и НХП в региональном правительстве.

СПРАВКА

Направление «Социальные проекты» АСИ занимается реализацией проектов и инициатив в таких сферах как развитие межкультурного диалога в российском обществе и кросс-культурных коммуникаций, поддержка производителей инновационных технических средств реабилитации, уход за пожилыми людьми и инвалидами, повышение качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальное наставничество детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, развитие волонтерства, организация работы с безнадзорными животными и другие.

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