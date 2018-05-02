Игорь Седых назначен общественным представителем АСИ по социальным проектам в Нижегородской области

«ЦИСС НО был создан правительством Нижегородской области всего полгода назад. За это время удалось не только создать живое сообщество социальных предпринимателей, некоммерческих организаций, крупного бизнеса, экспертов, но и разработать новые инструменты поддержки для всех, кто работает в социальной сфере. Многие их них уже реализуются: это акселератор “Бизнес-старт”, конкурсы “Новые возможности” и “Взгляд в будущее”, социальный бизнес-инкубатор», — рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства области Максим Черкасов. По данным ЦИСС, сейчас в Нижегородской области более 800 некоммерческих организаций и предпринимателей, которые оказывают разнообразные услуги — от помощи тяжелобольным и пожилым людям до авторского обучения детей с особенностями здоровья.