Умер создатель логотипа Playboy

Источник: РИА Новости

Причиной смерти стало воспаление легких. Мужчина скончался в возрасте 93 лет.

Арт Пол стал первым человеком, которого создатель журнала Хью Хефнер принял на работу в Playboy. Также он был дизайнером первого выпуска журнала, обложку которого украсила Мэрилин Монро.

«Арту нужно отдать должное за то, сколько он сделал для раскрепощения иллюстраторов. Он помог сформировать понимание того, что искусство рекламы способно считаться столь же значимым и признанным, как и высокое искусство», — отметила дочь создателя Playboy Кристи Хефнер.