Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мария Кожевникова пришла на премьеру фильма «Собибор» с мамой
Что будет, если «закончились права»
После родов Анна Снаткина панически боится располнеть
Названа стоимость частных домов на черноморских курортах
Вместо солистов группы АBBA на сцену «выйдут» их двойники
Антироссийские санкции США бьют по Германии и Франции Париж обратился к Берлину, Лондону и Риму с требованием убедить США смягчить ограничения
Западные СМИ: Россия выиграла без единого выстрела
В ФРГ ответили украинскому послу о Крыме
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Климова высказалась о женщинах за 40: Жестоко, но честно
Позор: Сотникова поругалась с работником аэропорта
Кобзон и Аллегрова выступили на свадьбе внука Третьяка
Собчак в «зефирном» платье и с сумкой-подушкой насмешила соцсети
«Укроборонпром» не дает запустить производство «Кольчуг» — СМИ
СМИ: Анна Семенович предстала в откровенном наряде
Названа страна, где дешевле всего получить гражданство
За что вас могут не выпустить за границу
Фоторепортажи
9«Российскую красавицу-2018» выбрали в Москве
10Историческая встреча лидеров двух Корей
20:07 (мск), источник: РИА Новости

Парламент Армении не смог избрать премьер-министра

ЕРЕВАН, 1 мая — РИА Новости. Национальное собрание (парламент) Армении не смогло избрать во вторник новым премьер-министром страны единственного кандидата, лидера оппозиции Никола Пашиняна.

Источник: РИА "Новости"

За Пашиняна проголосовали 45 депутатов при необходимых 53. Обсуждение вопроса состоялось на специальном заседании законодательного органа.

Против кандидатуры лидера оппозиции проголосовали депутаты правящей Республиканской партии Армении.

Согласно конституции, через семь дней должны быть проведены новые выборы премьер-министра. Кандидатов во втором туре должны выдвигать уже не отдельные фракции, а как минимум одна треть от общего числа депутатов. Если главу правительства не изберут и во второй раз, то это приведет к автоматическому роспуску Национального собрания.

Читайте также
Россия останется стратегическим союзником Армении, заявил Пашинян

После сообщений о том, что парламент страны не смог избрать премьер-министра, сторонники Пашиняна заявили, что будут митинговать в Ереване «до победы».

Пашинян, который с 13 апреля руководил массовыми акциями протеста в Армении, является единственным кандидатом в премьеры. Его выдвинула возглавляемая им оппозиционная фракция «Елк» («Исход»). Демонстранты 23 апреля добились отставки прежнего главы правительства Сержа Саргсяна и требовали назначить на эту должность Пашиняна.

Кандидата от «Елк» поддержали две другие фракции парламента — блок «Царукян» и «Дашнакцутюн». Всем трем фракциям принадлежит 47 мандатов в 105-местном парламенте, следовательно, для избрания премьера требовались голоса еще как минимум шести депутатов правящей Республиканской партии Армении, которой принадлежат 58 мест в Национальном собрании.

Глава фракции РПА Ваграм Багдасарян ранее заявил, что партия не будет препятствовать кандидату, если его выдвинут все три остальные фракции.

Президент Армении призвал перенести обсуждение проблем с улиц в парламент
Во время загрузки произошла ошибка.
30 апреля© Ньюстюб
Следите за развитием темы «Протесты в Армении»
 Норвежская писательница проехала вокруг России и предсказала ей 'крах'
'Россию разнесли': она уничтожила самое ценное, что было у Запада
МРОТ вырос. Что изменится в жизни простых россиян?
Британские истребители поборются с «агрессией» над Черным морем
Австралиец рассказал, зачем воевал против ополченцев Донбасса
Западная коалиция заявила о начале операции против ИГ* в Сирии
Американский эксперт назвал главного врага США
Умер создатель логотипа Playboy
США начали перебрасывать в Польшу танковую бригаду
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Семин и пятая колонна: как «Локомотив» упускает титул Что происходит в «Локомотиве», который, имея большой отрыв от конкурентов, его почти растерял
Авто
Премиум из Китая: подробный обзор кроссовера Wey Через несколько лет компания Great Wall собирается открыть российские продажи люксовой марки Wey. Что это за машины, выясняем на примере модели P8
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел ниже важной отметки Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что прошлогодний флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Все любят Мамбу: 48 лет Уме Турман Одна из самых ярких и длинноногих блондинок Голливуда отмечает день рождения. «Кино Mail.Ru» вспоминает яркие роли неповторимой Умы Турман
Недвижимость
За что вас могут не выпустить за границу
Самолет времен ВОВ нашли на стройке в Петербурге
Названа страна с самым дешевым гражданством
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Леди
Гороскоп романтических отношений на май 2018 года Теплеет или нет, а весеннего настроения никто не отменял. Май может быть очень романтичным — если, конечно, ты сама этого захочешь.
Дети
Дети трогательно поздравили Филиппа Киркорова с днем рождения Алла-Виктория и Мартин записали для папы видеообращения.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь