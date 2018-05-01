Парламент Армении не смог избрать премьер-министра
ЕРЕВАН, 1 мая — РИА Новости. Национальное собрание (парламент) Армении не смогло избрать во вторник новым
ЕРЕВАН, 1 мая — РИА Новости. Национальное собрание (парламент) Армении не смогло избрать во вторник новым
За Пашиняна проголосовали 45 депутатов при необходимых 53. Обсуждение вопроса состоялось на специальном заседании законодательного органа.
Против кандидатуры лидера оппозиции проголосовали депутаты правящей Республиканской партии Армении.
Согласно конституции, через семь дней должны быть проведены новые выборы
После сообщений о том, что парламент страны не смог избрать
Пашинян, который с 13 апреля руководил массовыми акциями протеста в Армении, является единственным кандидатом в премьеры. Его выдвинула возглавляемая им оппозиционная фракция «Елк» («Исход»). Демонстранты 23 апреля добились отставки прежнего главы правительства Сержа Саргсяна и требовали назначить на эту должность Пашиняна.
Кандидата от «Елк» поддержали две другие фракции парламента — блок «Царукян» и «Дашнакцутюн». Всем трем фракциям принадлежит 47 мандатов в 105-местном парламенте, следовательно, для избрания премьера требовались голоса еще как минимум шести депутатов правящей Республиканской партии Армении, которой принадлежат 58 мест в Национальном собрании.
Глава фракции РПА Ваграм Багдасарян ранее заявил, что партия не будет препятствовать кандидату, если его выдвинут все три остальные фракции.