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21:18 (мск), источник: Интерфакс

Пашинян объявил кампанию тотального гражданского неповиновения в Армении

Он призвал с утра в среду блокировать аэропорт и железную дорогу, начать всеобщую забастовку.

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фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU — Лидер протестного движения, руководитель оппозиционной парламентской фракции «Елк» Никол Пашинян призвал своих сторонников с утра в среду объявить забастовку и заблокировать все дороги.

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«Завтра с 08:15 блокируются все автодороги, объявляется тотальная забастовка, блокируется аэропорт, железная дорога. Наше движение не может не завершится победой. С завтрашнего дня начинаются тотальные действия гражданского неповиновения», — сказал Пашинян на многотысячном митинге в Ереване.

По его словам, правящая в Армении Республиканская партия надеялась, что после их решения проголосовать против кандидатуры премьера, начнутся столкновения.

Они хотели спровоцировать нас. Но нет. Это мирное движение. Заявляю, что переговоры с ними могут быть проведены исключительно по одному вопросу — о политических похоронах Республиканской партии.
Никол Пашинян
лидер оппозиции Армении

Ранее во вторник парламент Армении не сумел избрать Пашиняна премьер-министром. Его кандидатура была единственной, но за нее проголосовали лишь 45 депутатов, а против — 56, поскольку Пашиняна отказалась поддержать Республиканская партия, имеющая в парламенте большинство.

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