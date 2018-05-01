Пашинян объявил кампанию тотального гражданского неповиновения в Армении
Он призвал с утра в среду блокировать аэропорт и железную дорогу, начать всеобщую забастовку.
Он призвал с утра в среду блокировать аэропорт и железную дорогу, начать всеобщую забастовку.
Москва. 1 мая. INTERFAX.RU — Лидер протестного движения, руководитель оппозиционной парламентской фракции «Елк» Никол Пашинян призвал своих сторонников с утра в среду объявить забастовку и заблокировать все дороги.
«Завтра с 08:15 блокируются все автодороги, объявляется тотальная забастовка, блокируется аэропорт, железная дорога. Наше движение не может не завершится победой. С завтрашнего дня начинаются тотальные действия гражданского неповиновения», — сказал Пашинян на многотысячном митинге в Ереване.
По его словам, правящая в Армении Республиканская партия надеялась, что после их решения проголосовать против кандидатуры премьера, начнутся столкновения.
Они хотели спровоцировать нас. Но нет. Это мирное движение. Заявляю, что переговоры с ними могут быть проведены исключительно по одному вопросу — о политических похоронах Республиканской партии.
Ранее во вторник парламент Армении не сумел избрать Пашиняна