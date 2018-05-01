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21:44 (мск), источник: Sputnik.by

Конфликт на границе: европейцев из «Ночных волков» не пустили в Польшу

МИНСК, 1 мая — Sputnik. Граждан Евросоюза, участников мотопробега «Дороги Победы — на Берлин», не пропускают в Польшу, сообщил Sputnik лидер байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдастанов (Хирург).

Источник: Sputnik.by

По его словам, пограничники пропустили в страну только граждан Польши.

«Конфликт на границе, как мы и предполагали, достаточно серьезный. Европейцев за принадлежность к “Ночным волкам” не пропускают в Польшу. Пустили только часть людей, только поляков. Сказали, снимайте символику — тогда проедете», — поделился Хирург.

На требования польских пограничников байкеры ответили отказом и поинтересовались, на каком основании у них требуют снять атрибутику клуба. По словам собеседника агентства, мотоциклистам объяснили, что их подозревают в терроризме.

«Наших братьев шантажируют тем, что им запретят навсегда или на какое-то время въезд в Польшу. Европейцев не пускают, по сути, к себе домой. Для них уже Россия становится более надежным домом», — рассказал Хирург.

Он также отметил, что байкеры проявили характер и принципиальность, «не захотели снимать жилеты, отказываться от имени клуба».

Как стало известно Sputnik, границу не смогли пройти три гражданина Словакии — они вернулись в Беларусь. Еще четыре «ночных волка» с немецкими паспортами остаются на польском пункте пропуска.

Ранее сообщалось, что часть мотоциклистов с паспортами Евросоюза благополучно пересекли белорусско-польскую границу. Сейчас они направляются в Варшаву, где возложат цветы к Могиле неизвестного солдата и на кладбище советских воинов.

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