«Офшорных» российских олигархов лишили анонимности
Члены британского парламента проголосовали за принятие закона, требующего раскрыть имена хранящих деньги в офшорных зонах на Британских Виргинских и Каймановых островах. Об этом сообщает Reuters.
Члены британского парламента проголосовали за принятие закона, требующего раскрыть имена хранящих деньги в офшорных зонах на Британских Виргинских и Каймановых островах. Об этом сообщает Reuters.
Информацию о владельцах счетов обязали раскрыть до конца 2020 года.
Поправка не распространяется на Остров Мэн и Нормандские острова, поскольку парламент Великобритании не имеет права навязывать им свою волю.
До сих пор британские заморские территории освобождались от действующего в стране требования раскрывать личности владельцев активов, хранящихся под их юрисдикцией.
26 апреля The Times сообщила, что британские власти планируют назвать имена российских олигархов, которые держат деньги в офшорах.
Лондонская неправительственная организация Global Witness подсчитала, что граждане России хранят на счетах в британских офшорах 47 миллиардов долларов.
В Росфинмониторинге 25 апреля сообщили, что российские чиновники, включая губернаторов, депутатов и даже глав органов исполнительной власти разных уровней, вывели в офшоры миллиарды рублей. Конкретные имена, однако, не назывались.