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22:04 (мск), источник: Lenta.Ru

«Офшорных» российских олигархов лишили анонимности

Члены британского парламента проголосовали за принятие закона, требующего раскрыть имена хранящих деньги в офшорных зонах на Британских Виргинских и Каймановых островах. Об этом сообщает Reuters.

Источник: Reuters

Информацию о владельцах счетов обязали раскрыть до конца 2020 года.

Поправка не распространяется на Остров Мэн и Нормандские острова, поскольку парламент Великобритании не имеет права навязывать им свою волю.

До сих пор британские заморские территории освобождались от действующего в стране требования раскрывать личности владельцев активов, хранящихся под их юрисдикцией.

26 апреля The Times сообщила, что британские власти планируют назвать имена российских олигархов, которые держат деньги в офшорах.

По словам члена Консервативной партии Эндрю Митчелла, цель закона — убедиться, что «под британским флагом в любой точке мира не скрываются грязные деньги, идущие на худшие цели»

Лондонская неправительственная организация Global Witness подсчитала, что граждане России хранят на счетах в британских офшорах 47 миллиардов долларов.

В Росфинмониторинге 25 апреля сообщили, что российские чиновники, включая губернаторов, депутатов и даже глав органов исполнительной власти разных уровней, вывели в офшоры миллиарды рублей. Конкретные имена, однако, не назывались.

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