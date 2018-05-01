«Офшорных» российских олигархов лишили анонимности

Источник: Reuters

Информацию о владельцах счетов обязали раскрыть до конца 2020 года.

Поправка не распространяется на Остров Мэн и Нормандские острова, поскольку парламент Великобритании не имеет права навязывать им свою волю.

До сих пор британские заморские территории освобождались от действующего в стране требования раскрывать личности владельцев активов, хранящихся под их юрисдикцией.

26 апреля The Times сообщила, что британские власти планируют назвать имена российских олигархов, которые держат деньги в офшорах.

По словам члена Консервативной партии Эндрю Митчелла, цель закона — убедиться, что «под британским флагом в любой точке мира не скрываются грязные деньги, идущие на худшие цели»

Лондонская неправительственная организация Global Witness подсчитала, что граждане России хранят на счетах в британских офшорах 47 миллиардов долларов.