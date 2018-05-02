Бывший врач Трампа заявил, что писал справку о его здоровье под диктовку
Президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании 2016 года сам надиктовал справку о «блестящем состоянии» своего здоровья.
Президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании 2016 года сам надиктовал справку о «блестящем состоянии» своего здоровья.
Об этом в интервью CNN заявил его бывший врач Харольд Борнстейн. «Он сам надиктовал все это письмо, я это письмо не писал. Я все придумывал по ходу дела», — заявил господин Борнстейн.
Речь идет о справке, которую тогда еще кандидат на пост американского президента Дональд Трамп обнародовал в сентябре 2016 года.
Господин Борнстейн утверждает, что все документы о здоровье Трампа были впоследствии «украдены» из его офиса.