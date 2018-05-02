Бывший врач Трампа заявил, что писал справку о его здоровье под диктовку

Источник: AP 2018

Об этом в интервью CNN заявил его бывший врач Харольд Борнстейн. «Он сам надиктовал все это письмо, я это письмо не писал. Я все придумывал по ходу дела», — заявил господин Борнстейн.

Речь идет о справке, которую тогда еще кандидат на пост американского президента Дональд Трамп обнародовал в сентябре 2016 года.

В ней говорилось, что господин Трамп обладает «исключительным» здоровьем и будет «самым здоровым человеком, которого когда-либо избирали президентом США».