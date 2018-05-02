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04:22 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Бывший врач Трампа заявил, что писал справку о его здоровье под диктовку

Президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании 2016 года сам надиктовал справку о «блестящем состоянии» своего здоровья.

Источник: AP 2018

Об этом в интервью CNN заявил его бывший врач Харольд Борнстейн. «Он сам надиктовал все это письмо, я это письмо не писал. Я все придумывал по ходу дела», — заявил господин Борнстейн.

Речь идет о справке, которую тогда еще кандидат на пост американского президента Дональд Трамп обнародовал в сентябре 2016 года.

В ней говорилось, что господин Трамп обладает «исключительным» здоровьем и будет «самым здоровым человеком, которого когда-либо избирали президентом США».

Господин Борнстейн утверждает, что все документы о здоровье Трампа были впоследствии «украдены» из его офиса. Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс говорит, что Белый дом получил эти документы в установленном порядке.

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