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10:21 (мск), источник: Podrobno.uz

Узбекистан и Турция подписали соглашение о защите мигрантов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Узбекистан и Турция во вторник подписали соглашение «О защите прав трудящихся-мигрантов и членов их семей».

Источник: Podrobno.uz

Данный документ регулирует вопросы, касающиеся защиты прав мигрантов из Узбекистан, а также членов их семей в Турции и наоборот турецких мигрантов с семьями в Узбекистане.

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«В рамках соглашения мигранты могут осуществлять трудовую деятельность на территории принимающего государства на основании заключенных с работодателями договоров в соответствии с законодательством», — отметили в Министерстве занятости и трудовых отношений.

Также стороны договорились о том, что будут всячески способствовать регулированию миграционных потоков в своих странах и сотрудничать в пресечении нелегальной трудовой деятельности.

Со стороны Узбекистана ответственными за реализацию документа назначены Министерство занятости и трудовых отношений, Министерство внутренних дел, а также Агентство по вопросам внешней трудовой миграции. С турецкой стороны его исполнение проконтролирует Министерство труда и социального обеспечения, Министерство внутренних дел.

Напомним, что в марте этого года Узбекистан впервые начал организованную отправку мигрантов на работу в Турцию. Это предусмотрено соглашением между Агентством по вопросам внешней трудовой миграции и турецкой компанией Tayga group.

Турецкая сторона набирает горничных, посудомойщиков, уборщиков, аниматоров, сотрудников ресепшен, официантов, барменов, швейцаров, работников на кухню, поваров. Средняя зарплата составляет 430 долларов в месяц, рабочий день — с понедельника по пятницу. Проживание, питание и перелет из Узбекистана оплачивает турецкая компания.

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