В Законодательной палате впервые проведен «Правительственный час»

Источник: Uzdaily.uz

Исходя из результатов проведенного депутатами изучения состояния социально-экономического развития территорий, отраслей экономики и социальной сферы, а также поступающих от граждан обращений, по предложению фракций политических партий в нижней палате в повестку «Правительственного часа» включены вопросы «О проводимой работе по обеспечению населения республики чистой питьевой водой и рациональному использованию питьевой воды», а также «О состоянии обеспечения населения и медицинских учреждений доступными и качественными лекарственными средствами и медицинскими принадлежностями, в частности, создании социальных аптек на местах».

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По данным вопросам и для предоставления депутатам информации и подробных ответов на их вопросы приглашены руководители министерств жилищно-коммунального обслуживания и здравоохранения Республики Узбекистан.

В ходе мероприятия представители правительства предоставили информацию по выдвинутым депутатами вопросам, подробно ответили на их дополнительные вопросы.

— Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 12 июля 2017 года дал рекомендации по внедрению института «Правительственный час», — говорит эксперт Ихтиёр Беков. — Проведение в Законодательной палате «Правительственного часа» является практическим отражением мер, направленных на реализацию намеченной в Стратегии действий задачи по повышению роли парламента в обществе. Исходя из значимости проведенного мероприятия, следует отметить то, что оно проведено эффективно, в конструктивном духе. Данный институт, с одной стороны, повышает ответственность правительства в отношениях с парламентом, с другой — послужит решению накопившихся на местах волнующих граждан вопросов.

— Необходимо отметить, что «Правительственный час» также имеет важное значение в обозначенном в Стратегии действий направлении по совершенствованию государственного и общественного строительства, — сказал эксперт Шохрухбек Собиров. — Данный институт является важным фактором не только в повышении роли Олий Мажлиса в системе государственной власти в деле осуществления парламентского контроля за исполнительной властью, но и в решении волнующих избирателей проблем.