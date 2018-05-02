Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Казахстан оправдался перед РФ за допуск США на Каспий - СМИ
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Имя сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон связали с Гарри Поттером
За что вас могут не выпустить за границу
Собчак в «зефирном» платье и с сумкой-подушкой насмешила соцсети
Антироссийские санкции США бьют по Германии и Франции Париж обратился к Берлину, Лондону и Риму с требованием убедить США смягчить ограничения
Море изменило цвет: реакция Сети на сближение ВВС РФ с ВМС США
«Газпром» ответил Меркель на условия по «СП – 2»
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
СМИ: Киев решил вернуть домой миллионы проживающих в РФ украинцев
Видео: Атомная подлодка пробивает арктический лед
Кобзон и Аллегрова выступили на свадьбе внука Третьяка
Собчак в «зефирном» платье и с сумкой-подушкой насмешила соцсети
«Укроборонпром» не дает запустить производство «Кольчуг» — СМИ
СМИ: Анна Семенович предстала в откровенном наряде
Самолет времен ВОВ нашли на стройке в Петербурге
В Москве могут построить канатную дорогу
Фоторепортажи
17Time 100
12В тени войны
10:14 (мск), источник: Uzdaily.uz

В Законодательной палате впервые проведен «Правительственный час»

1 мая 2018 года в Законодательной палате Олий Мажлиса в соответствии с законами Республики Узбекистан «О Регламенте Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан» и «О парламентском контроле» проведен «Правительственный час». Следует отметить, что подобная практика применяется впервые в истории национального парламента.

Источник: Uzdaily.uz

Исходя из результатов проведенного депутатами изучения состояния социально-экономического развития территорий, отраслей экономики и социальной сферы, а также поступающих от граждан обращений, по предложению фракций политических партий в нижней палате в повестку «Правительственного часа» включены вопросы «О проводимой работе по обеспечению населения республики чистой питьевой водой и рациональному использованию питьевой воды», а также «О состоянии обеспечения населения и медицинских учреждений доступными и качественными лекарственными средствами и медицинскими принадлежностями, в частности, создании социальных аптек на местах».

Читайте также
Президент Турции выступил в парламенте нашей страны

По данным вопросам и для предоставления депутатам информации и подробных ответов на их вопросы приглашены руководители министерств жилищно-коммунального обслуживания и здравоохранения Республики Узбекистан.

В ходе мероприятия представители правительства предоставили информацию по выдвинутым депутатами вопросам, подробно ответили на их дополнительные вопросы.

 — Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 12 июля 2017 года дал рекомендации по внедрению института «Правительственный час», — говорит эксперт Ихтиёр Беков. — Проведение в Законодательной палате «Правительственного часа» является практическим отражением мер, направленных на реализацию намеченной в Стратегии действий задачи по повышению роли парламента в обществе. Исходя из значимости проведенного мероприятия, следует отметить то, что оно проведено эффективно, в конструктивном духе. Данный институт, с одной стороны, повышает ответственность правительства в отношениях с парламентом, с другой — послужит решению накопившихся на местах волнующих граждан вопросов.

 — Необходимо отметить, что «Правительственный час» также имеет важное значение в обозначенном в Стратегии действий направлении по совершенствованию государственного и общественного строительства, — сказал эксперт Шохрухбек Собиров. — Данный институт является важным фактором не только в повышении роли Олий Мажлиса в системе государственной власти в деле осуществления парламентского контроля за исполнительной властью, но и в решении волнующих избирателей проблем.

В завершение мероприятия комитетам Законодательной палаты даны рекомендации по разработке предложений о совершенствовании действующего законодательства в данной сфере и правоприменительной практики, вместе с тем решено обеспечить эффективный парламентский контроль за работой в данном направлении.

Все новости региона
 Узбекистан и Турция подпишут весомый пакет документов
В Узбекистане намерены внедрить новую модель послевузовского образования
Пашинян заявил о возможном бойкоте досрочных выборов в парламент
Все входы в здание Минюста Армении в Ереване перекрыты
Пропавшая в Таиланде туристка из Владивостока нашлась в Египте
За какие операции банк может заблокировать кредитку
Су-27 сблизился с самолетом США в Балтийском море
Британские истребители поборются с «агрессией» над Черным морем
В России заработал онлайн-поиск открытых наследственных дел
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Навас и Бензема вывели «Реал» в финал Лиги чемпионов «Бавария» ничего не смогла сделать с потрясающей игрой вратаря и проснувшимся голевым чутьем нападающего «сливочных»
Авто
Премиум из Китая: подробный обзор кроссовера Wey Через несколько лет компания Great Wall собирается открыть российские продажи люксовой марки Wey. Что это за машины, выясняем на примере модели P8
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел ниже важной отметки Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что прошлогодний флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Все любят Мамбу: 48 лет Уме Турман Одна из самых ярких и длинноногих блондинок Голливуда отмечает день рождения. «Кино Mail.Ru» вспоминает яркие роли неповторимой Умы Турман
Недвижимость
За что вас могут не выпустить за границу
Строителей дома по реновации оштрафовали за нарушения
Церковь в Магадане оштрафовали на 25 миллионов рублей за кражу воды
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Леди
Гороскоп романтических отношений на май 2018 года Теплеет или нет, а весеннего настроения никто не отменял. Май может быть очень романтичным — если, конечно, ты сама этого захочешь.
Дети
Дети трогательно поздравили Филиппа Киркорова с днем рождения Алла-Виктория и Мартин записали для папы видеообращения.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь