Рустэм Хамитов: Важно, чтобы заработная плата была достойной

Источник: РИА "Новости"

В празднике Весны и Труда приняли участие представители профсоюзов, общественники, жители республики.

«У нас в республике работает более двух миллионов человек, — сказал глава региона. — Но важно, чтобы и заработная плата работающих была достойной. Чтобы наши труженики имели возможность развиваться, двигаться вперёд — не только кормить семьи, но и отдыхать, покупать квартиры, автомобили».

Рустэм Хамитов отметил, что с 1 мая минимальный размер оплаты труда приравнен к прожиточному минимуму. Это значит, что десятки тысяч людей будут получать повышенную заработную плату и улучшат своё материальное благосостояние.