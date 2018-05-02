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13:15 (мск), источник: АиФ Уфа

Рустэм Хамитов: Важно, чтобы заработная плата была достойной

В Уфе первомайский митинг перед Дворцом спорта прошёл под лозунгом «За достойный труд и справедливую социальную политику!».

Источник: РИА "Новости"

В празднике Весны и Труда приняли участие представители профсоюзов, общественники, жители республики.

«У нас в республике работает более двух миллионов человек, — сказал глава региона. — Но важно, чтобы и заработная плата работающих была достойной. Чтобы наши труженики имели возможность развиваться, двигаться вперёд — не только кормить семьи, но и отдыхать, покупать квартиры, автомобили».

Рустэм Хамитов отметил, что с 1 мая минимальный размер оплаты труда приравнен к прожиточному минимуму. Это значит, что десятки тысяч людей будут получать повышенную заработную плату и улучшат своё материальное благосостояние.

«У нас в республике многое делается, но в то же время ещё есть проблемы и задачи, которые нужно решать. Никто не успокаивается, все понимают, что работать нужно больше и слаженнее для того, чтобы сделать жизнь лучше и красивее», — подчеркнул глава региона.

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