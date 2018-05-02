Глеб Никитин поручил организовать бесплатные консультации по оспариванию кадастровой стоимости

Источник: РИА "Новости"

Казенное предприятие Нижегородской области «Нижтехинвентаризация» начинает проводить бесплатные консультации для граждан по оспариванию кадастровой стоимости. Об этом сообщает министерство имущественных и земельных отношений региона.

Министерство отмечает, что с 2016 года земельный налог и налог на недвижимость взимается исходя из кадастровой стоимости (вместо инвентаризационной), определенной по результатам государственных кадастровых оценок. В связи с данными изменениями в адрес главы Нижегородской области Глеба Никитина поступают тысячи обращений от граждан и организаций. По поручению главы региона, министерство имущественных и земельных отношений приняло меры по урегулированию данной ситуации.

«Для того чтобы оспорить кадастровую стоимость, необходимо заказать отчет о стоимости участка в оценочной компании. Однако это доступно не всем, многие просто не знают куда обращаться, а высокий спрос породил рост стоимости оценки объектов недвижимости в 2−3 раза. Решение данной проблемы глава региона поручил казенному предприятию “Нижтехинвентаризация”. Организация проводит для всех граждан бесплатные консультации по условиям и порядку оспаривания кадастровой стоимости для того, чтобы снизить налоговую нагрузку на граждан и предприятия», — отметил министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов.

Для льготных категорий граждан являются бесплатными и услуги рыночной оценки объектов недвижимости, и экспертные заключения о фактическом пользовании объектов недвижимости, которые необходимы для пересмотра стоимости.

«Для остальных жителей региона мы уже в 2018 году установим достаточно комфортную цену, снизив стоимость этих услуг, оказываемых “Нижтехинвентаризацией”, как минимум вдвое», — добавил Баринов.

За консультацией можно обратиться в любой из 51 филиала «Нижтехинвентаризации», адреса и телефоны которых можно узнать на сайте организации, а также по телефону (831) 258−18−17.