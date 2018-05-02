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13:18 (мск), источник: ТАСС

Правозащитники в США просят обеспечить безопасность траурных мероприятий в Одессе

2 мая в 22 городах в 13 странах проходят акции по случаю очередной годовщины трагической гибели 48 человек в Доме профсоюзов.

Источник: РИА "Новости"

НЬЮ-ЙОРК, 2 мая. /ТАСС/. Американские правозащитники подготовили открытое письмо в адрес Госдепартамента и украинских властей с призывом обеспечить безопасность участников траурных мероприятий в Одессе по случаю очередной годовщины трагической гибели 48 человек в Доме профсоюзов. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении координатора проекта «Кампания солидарности с Одессой» организации Объединенная национальная антивоенная коалиция (ОНАК, UNAC) Фила Вайлейто.

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«Кампания солидарности с Одессой» призывает федеральные власти Украины и США, а также власти Одессы гарантировать, что будут соблюдены гражданские права тех, кто посетит предстоящие памятные мероприятия в городе, в том числе делегаций международных наблюдателей, которые будут присутствовать в этот день, — отмечается в письме. — В Одессе 2 мая будет проведена мемориальная служба, чтобы почтить память десятков активистов, выступавших за демократию, они были жестоко убиты в этот день четыре года назад в Доме профсоюзов.

Как подчеркивается в документе, участники таких памятных мероприятий в Одессе «часто подвергаются преследованиям со стороны группировок правого толка». Отмечается, что 26 апреля члены «организаций неонацистов провели в Одессе пресс-конференцию», на которой заявили о планах проведения своих акций в городе. Указанные лица, по оценке Вайлейто, выражали взгляды, схожие с теми, которых придерживались нацисты в годы Второй мировой войны.

«Трагедия в Одессе и сохраняющаяся в этом прекрасном городе опасность насилия со стороны сторонников правых взглядов вызывает серьезную обеспокоенность у всех порядочных людей в мире», — говорится в послании. В связи с этим, по словам Вайлейто, в среду в 22 городах в 13 странах пройдут акции в знак солидарности с Одессой. Как отмечается в письме, они состоятся в России (Москва, Севастополь), Австрии (Вена), Великобритании (Лондон), Венгрии (Будапешт), Германии (Берлин, Гамбург), Дании (Копенгаген), Ирландии (Дублин), Италии (Рим), Нидерландах (Гаага), США (Блэксберг, Вашингтон, Миннеаполис, Нью-Йорк, Олбани, Ричмонд, Сан-Франциско), Чехии (Прага), Швейцарии (Берн) и Швеции (Мальмё и Стокгольм).

Как пояснил Вайлейто, участники проекта «Кампания солидарности с Одессой», в частности, выступают за проведение беспристрастного расследования событий, произошедших 4 года назад в Доме профсоюзов.

О трагедии в Одессе

В Одессе 2 мая 2014 года радикалы «Правого сектора» (организация запрещена в РФ) и так называемой самообороны «майдана» напали на Куликовом поле на активистов, собиравших подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сторонники федерализации вынуждены были укрыться в Доме профсоюзов, но радикалы окружили его и подожгли. Заблокированные в здании люди, пытаясь спастись, выпрыгивали из окон с разных этажей, а радикалы при этом продолжали бросать камни и бутылки с зажигательной смесью. В тех трагических событиях погибли 48 человек, свыше 240 получили ранения.

Власти признали зачинщиками беспорядков 22 человека, арестовав исключительно сторонников «антимайдана».

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