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13:24 (мск), источник: РИА Новости

Макрон назвал жену премьер-министра Австралии «вкусной»

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в своем выступлении в Сиднее назвал «вкусной» Люси Тернбулл, жену премьер-министра Австралии Малкольма Тернбулла.

Источник: AFP 2018

По всей видимости, он неудачно использовал в своей речи на английском языке слово delicious как кальку с французского.

Как сообщает издание Vanity Fair, конфуз произошел во время пресс-конференции лидеров двух стран в Сиднее, где французский президент находится с визитом. «Я хочу поблагодарить вас за ваше гостеприимство, поблагодарить вас и вашу вкусную жену», — приводит слова Макрона телеканал.

Цитату французского президента разметили многие СМИ и пользователи социальных сетей. Некоторые участники дискуссии в Twitter отметили, что французский президент, вероятно, оговорился или некорректно перевел французское слово delicieux, которое имеет, в том числе, значение «очаровательная».

Эммануэль Макрон прилетел в Австралию для трехдневного визита во вторник. Как ранее сообщалось, основными вопросами, которые намерен обсудить французский президент, является сотрудничество между странами в обороне, экономике и сфере безопасности.

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