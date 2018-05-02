Макрон назвал жену премьер-министра Австралии «вкусной»

Источник: AFP 2018

По всей видимости, он неудачно использовал в своей речи на английском языке слово delicious как кальку с французского.

Как сообщает издание Vanity Fair, конфуз произошел во время пресс-конференции лидеров двух стран в Сиднее, где французский президент находится с визитом. «Я хочу поблагодарить вас за ваше гостеприимство, поблагодарить вас и вашу вкусную жену», — приводит слова Макрона телеканал.

Цитату французского президента разметили многие СМИ и пользователи социальных сетей. Некоторые участники дискуссии в Twitter отметили, что французский президент, вероятно, оговорился или некорректно перевел французское слово delicieux, которое имеет, в том числе, значение «очаровательная».