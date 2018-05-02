Макрон назвал жену премьер-министра Австралии «вкусной»
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в своем выступлении в Сиднее назвал «вкусной» Люси Тернбулл, жену
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в своем выступлении в Сиднее назвал «вкусной» Люси Тернбулл, жену
По всей видимости, он неудачно использовал в своей речи на английском языке слово delicious как кальку с французского.
Как сообщает издание Vanity Fair, конфуз произошел во время
Цитату французского президента разметили многие СМИ и пользователи социальных сетей. Некоторые участники дискуссии в Twitter отметили, что французский президент, вероятно, оговорился или некорректно перевел французское слово delicieux, которое имеет, в том числе, значение «очаровательная».
Эммануэль Макрон прилетел в Австралию для трехдневного визита во вторник. Как ранее сообщалось, основными вопросами, которые намерен обсудить французский президент, является сотрудничество между странами в обороне, экономике и сфере безопасности.