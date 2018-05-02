Над Украиной навис 27-миллиардный долг

Источник: Reuters

Глава правительства подчеркнул, что для выполнения своих долговых обязательств Киеву нужна внешняя поддержка. По его словам, снижение зависимости Украины от помощи международных партнеров произойдет в случае роста экономики.

Читайте также Госдеп призвал Украину поднять цены на газ

Гройсман также отметил реструктуризацию долгов, проведенную его предшественником на посту премьера Арсением Яценюком. «Но нагрузка остается большой», — добавил он.

В апреле украинские власти признали невозможность выпуска евробондов без получения очередного транша от Международного валютного фонда. По мнению замминистра финансов страны Сергея Марченко, без участия МВФ это «будет стоить дорого, если это вообще возможно».

Украина собирается привлечь порядка четырех миллиардов долларов в 2018—2019 годах с помощью евробондов. Так, в 2018 году Киев собирается привлечь 2,5 миллиарда долларов, в 2019-м — еще 1,5 миллиарда.