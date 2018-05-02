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13:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Над Украиной навис 27-миллиардный долг

Украина в следующие четыре года должна погасить долги на общую сумму 27 миллиардов долларов, заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман. Его слова приводит «Интерфакс».

Источник: Reuters

Глава правительства подчеркнул, что для выполнения своих долговых обязательств Киеву нужна внешняя поддержка. По его словам, снижение зависимости Украины от помощи международных партнеров произойдет в случае роста экономики.

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Гройсман также отметил реструктуризацию долгов, проведенную его предшественником на посту премьера Арсением Яценюком. «Но нагрузка остается большой», — добавил он.

В апреле украинские власти признали невозможность выпуска евробондов без получения очередного транша от Международного валютного фонда. По мнению замминистра финансов страны Сергея Марченко, без участия МВФ это «будет стоить дорого, если это вообще возможно».

Украина собирается привлечь порядка четырех миллиардов долларов в 2018—2019 годах с помощью евробондов. Так, в 2018 году Киев собирается привлечь 2,5 миллиарда долларов, в 2019-м — еще 1,5 миллиарда.

МВФ утвердил новую кредитную программу Украины на 17,5 миллиарда долларов в 2015 году. Прежняя программа от 2014-го так и не была завершена. В рамках новой программы Украине уже было перечислено 8,4 миллиарда долларов. Последний транш был осуществлен в апреле 2017 года, следующий ожидается в третьем квартале 2018-го.

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