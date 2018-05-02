В Армении сорвали работу парламента
Заседание Национального собрания Армении, намеченное на 2 мая, не состоялось, сообщает «Интерфакс».
Заседание Национального собрания Армении, намеченное на 2 мая, не состоялось, сообщает «Интерфакс».
Перед началом заседания зарегистрировалось 33 депутата, тогда как для обеспечения кворума необходимо присутствие 53 парламентариев.
Тем не менее, спикер армянского парламента Ара Баблоян заявил о назначении даты выборов нового
Часть депутатов не смогла явиться на заседание
1 мая Национальное собрание Армении не смогло избрать нового
После этого оппозиционер объявил о продолжении уличных протестов и призвал своих сторонников блокировать дороги, транспортные узлы и аэропорт Еревана.