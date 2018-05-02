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17:31 (мск), источник: "Российская газета"

Путин встретится в Сочи с президентом ФИФА Инфантино

Президент России Владимир Путин 3 мая в Сочи проведет заседание наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Организационный комитет «Россия-2018», сообщает сайт Кремля.

«Предметом обсуждения станет готовность стадионов и других инфраструктурных объектов к мировому чемпионату. Планируется также обсудить вопросы транспортного, медицинского и информационного обеспечения футбольного турнира», — говорится в сообщении.

Глава государства намерен посетить Центр выдачи паспортов болельщиков и ознакомиться с проведенной реконструкцией сочинского стадиона «Фишт», который примет ряд матчей предстоящего мирового первенства.

Кроме того, в четверг запланирована встреча Владимира Путина с президентом ФИФА Джанни Инфантино.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля этого года. Матчи первенства планеты примут 11 городов: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Сочи, Ростов-на-Дону, Саранск, Калининград, Волгоград, Самара, Казань и Екатеринбург.

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