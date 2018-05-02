Путин встретится в Сочи с президентом ФИФА Инфантино

«Предметом обсуждения станет готовность стадионов и других инфраструктурных объектов к мировому чемпионату. Планируется также обсудить вопросы транспортного, медицинского и информационного обеспечения футбольного турнира», — говорится в сообщении.

Глава государства намерен посетить Центр выдачи паспортов болельщиков и ознакомиться с проведенной реконструкцией сочинского стадиона «Фишт», который примет ряд матчей предстоящего мирового первенства.

Кроме того, в четверг запланирована встреча Владимира Путина с президентом ФИФА Джанни Инфантино.