Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Хабенский рассказал о кровавом поцелуе с Анджелиной Джоли
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Бывший муж Анны Седоковой хочет лишить певицу родительских прав
«Вот жесть»: что в России делают с историческими домами (фото)
Бруклин Бекхэм встречается с 28-летней танцовщицей
Антироссийские санкции США бьют по Германии и Франции Париж обратился к Берлину, Лондону и Риму с требованием убедить США смягчить ограничения
Болгария: спасибо России, но мы в НАТО
Реакция Пентагона на доставку ракет США в Россию
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
Климова высказалась о женщинах за 40: Жестоко, но честно
Позор: Сотникова поругалась с работником аэропорта
Юлия Самойлова выступит на «Евровидении» в странном платье
Бруклин Бекхэм встречается с 28-летней танцовщицей
Филиппинка приняла раковую опухоль за укус комара и лишилась руки
Мясо назвали причиной преждевременной смерти
Названа стоимость частных домов на черноморских курортах
Названа страна с самым дешевым гражданством
Фоторепортажи
8Военные показали обломки выпущенных по Сирии крылатых ракет
12В тени войны
2 мая, источник: Новый Калининград

«Что-то делать надо»: Силанову показали неработающие фонтаны на Верхнем озере

Глава Калининграда Алексей Силанов поручил починить два неработающих фонтана на Верхнем озере. Их ему продемонстрировали его подчинённые в среду в ходе рабочего выезда к озеру, передаёт корреспондент «Нового Калининграда».

Источник: Новый Калининград

«Он работает, но не работает так, как должен. Потому что трубки, которые там стоят, они не работают, — сообщила директор МКУ “Калининградская служба заказчика” Лариса Комракова рядом с одним из фонтанов. — Он задуман как музыкальный. Не зря же этот объект не сдан полностью в эксплуатацию, он же не принят. Он не функционирует так, как должен функционировать, насосы стоят в воде».

«Нужно решить, что надо сделать, чтобы он работал», — призвал чиновников Силанов.

Глава комитета архитектуры и строительства Артур Крупин сообщил, что необходимо будет сделать детальную экспертизу.

По пути в сторону ул. Черняховского Алексею Силанову показали неработающий фонтан.

«Он живой?», — спросил силанов о подрядчике, который строил фонтан.

«Нет. Этот подрядчика уже не будет, — ответил Комракова. — Но Артур Леонидович (Крупин — прим. “Нового Калининграда”) уже и суд у него выиграл».

«Что-то делать надо, — предложил Синов. — Стоять такой объект просто так не должен. Должен быть либо вазон с цветами, либо фонтан, но это должно работать. Но если сделали фонтан, надо приводить в чувство».

Все новости региона
В объезд: центр Калининграда перекрывается из-за репетиций парада
Как улица стала для Никола Пашиняна дорогой в премьеры
Украина ввела новые санкции против России
Умер популярный во времена СССР эстрадный певец Вадим Мулерман
Охранники Джонни Деппа подали на него в суд
Что значит для рубля решение ФРС не повышать ставку
Макрон назвал жену премьер-министра Австралии «вкусной»
Определились финалисты Лиги чемпионов
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Восемь лет без права на победы Президент ОКР Александр Жуков заявил, что не планирует выставлять свою кандидатуру на новых выборах главы ОКР
Авто
Новый «Гелик» в действии: задавайте свои вопросы Наконец-то. Наконец-то мы можем прокатиться на совершенно новом поколении легендарного G-класса
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел ниже важной отметки Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что прошлогодний флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Данила Козловский: «Я знал, куда иду и зачем мне это нужно» Человек-оркестр — актер, продюсер и режиссер Данила Козловский поделился мыслями о женском равноправии, о том, как не решался брать свою возлюбленную на роль в «Тренере» и как годами готовился стать режиссером
Недвижимость
Названа стоимость частных домов на черноморских курортах
За что вас могут не выпустить за границу
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Названа страна с самым дешевым гражданством
Леди
Революционерка моды, певица: что мы знаем о жене Ким Чен Ына Что известно о первой леди одной из самых закрытых стран мира и как она влияет на положение дел в Северной Корее, читайте ниже.
Дети
Леру Кудрявцеву поздравляют с беременностью Фигура телезвезды заметно изменилась.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь