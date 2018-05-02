«Что-то делать надо»: Силанову показали неработающие фонтаны на Верхнем озере

Источник: Новый Калининград

«Он работает, но не работает так, как должен. Потому что трубки, которые там стоят, они не работают, — сообщила директор МКУ “Калининградская служба заказчика” Лариса Комракова рядом с одним из фонтанов. — Он задуман как музыкальный. Не зря же этот объект не сдан полностью в эксплуатацию, он же не принят. Он не функционирует так, как должен функционировать, насосы стоят в воде».

«Нужно решить, что надо сделать, чтобы он работал», — призвал чиновников Силанов.

Глава комитета архитектуры и строительства Артур Крупин сообщил, что необходимо будет сделать детальную экспертизу.

По пути в сторону ул. Черняховского Алексею Силанову показали неработающий фонтан.

«Он живой?», — спросил силанов о подрядчике, который строил фонтан.

«Нет. Этот подрядчика уже не будет, — ответил Комракова. — Но Артур Леонидович (Крупин — прим. “Нового Калининграда”) уже и суд у него выиграл».