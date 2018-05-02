Президент посетил малую промышленную зону «Орзу» в городе Наманган
Глава государства ознакомился с продукцией, выпускаемой этими предприятиями, поинтересовался качеством и географией экспорта.
Глава государства ознакомился с продукцией, выпускаемой этими предприятиями, поинтересовался качеством и географией экспорта.
Президент Шавкат Мирзиёев посетил малую промышленную зону «Орзу», организуемую в городе Наманган.
На территории зоны площадью почти 10 гектаров намечено реализовать 22 проекта. Посредством организации мощностей легкой и пищевой промышленности, электротехники, производства медицинских и полиграфических товаров на первом этапе планируется создать 2 тысячи 250, на втором этапе — 1 тысячу 700 рабочих мест. Желающие участвовать в деятельности промышленной зоны субъекты предпринимательства уже имеют опыт в своей отрасли и надежных партнеров.
Глава государства ознакомился с продукцией, выпускаемой этими предприятиями, поинтересовался качеством и географией экспорта.
В ходе беседы с предпринимателями Президент дал ответственным лицам поручения по решению проблем деловых людей и оказанию им содействия в реализации продукции. Отметил необходимость выделения средств на привлечение зарубежных технологий, повышения активности предприятий на внешнем рынке.