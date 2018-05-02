Еврокомиссия попросила Германию увеличить взносы в бюджет ЕС из-за Brexit

Новые расходы и потери из-за предстоящего выхода Великобритании из состава ЕС (Brexit) потребуют от ФРГ, как крупнейшего плательщика в бюджет союза, дополнительно 3,5−4 млрд евро в год, к тому же в ближайшие годы предстоит компенсировать расходы из-за роста цен, заявил еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер в интервью медиакомпании ARD в Брюсселе в среду.

ЕК в среду представила проект бюджета Евросоюза на период 2021—2027 годов в размере 1,135 трлн евро. Бюджет текущей семилетки составляет 1,087 трлн евро.

В связи с Brexit и новыми задачами Евросоюза в сферах миграции и обороны Эттингер запланировал сокращение ассигнований на нужды фермеров и структурные реформы в регионах, отмечает Deutsche Welle.

Помощь фермерам будет сокращена на 5%. По словам Эттингера, это может привести к росту цен на продовольствие, однако, как он выразился, «такова жизнь — нам придется платить столько, сколько потребует рынок».

Как сообщалось, 23 марта саммит ЕС утвердил в Брюсселе директивные установки по отношениям Евросоюз — Великобритания после Brexit. Еще ранее, 19 марта Великобритания и ЕС достигли соглашения по условиям переходного периода по Brexit, сообщали британские СМИ.

Великобритания выйдет из Евросоюза в марте 2019 года, тогда же страна покинет таможенный союз и общий рынок ЕС.