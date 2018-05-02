Еврокомиссия попросила Германию увеличить взносы в бюджет ЕС из-за Brexit
Москва. 2 мая. INTERFAX.RU — Еврокомиссия (ЕК) призвала Германию в ближайшие десять лет увеличить платежи в бюджет Европейского союза на 12 млрд евро в год.
Москва. 2 мая. INTERFAX.RU — Еврокомиссия (ЕК) призвала Германию в ближайшие десять лет увеличить платежи в бюджет Европейского союза на 12 млрд евро в год.
Новые расходы и потери
В связи с Brexit и новыми задачами Евросоюза в сферах миграции и обороны Эттингер запланировал сокращение ассигнований на нужды фермеров и структурные реформы в регионах, отмечает Deutsche Welle.
Помощь фермерам будет сокращена на 5%. По словам Эттингера, это может привести к росту цен на продовольствие, однако, как он выразился, «такова жизнь — нам придется платить столько, сколько потребует рынок».
Как сообщалось, 23 марта саммит ЕС утвердил в Брюсселе директивные установки по отношениям Евросоюз — Великобритания после Brexit. Еще ранее, 19 марта Великобритания и ЕС достигли соглашения по условиям переходного периода по Brexit, сообщали британские СМИ.
Великобритания выйдет из Евросоюза в марте 2019 года, тогда же страна покинет таможенный союз и общий рынок ЕС.
Референдум о выходе Великобритании из ЕС состоялся 23 июня 2016 года. Большинство проголосовавших приняло решение поддержать Brexit.