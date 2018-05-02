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19:48 (мск), источник: UzReport.news

Президент побеседовал с фермерами в Нарынском районе

Шавкат Мирзиёев посетил фермерское хозяйство «Беш сада» в Нарынском районе.

Источник: Reuters

В разговоре с фермерами, ветеранами сельского хозяйства области говорилось об эффективности посева хлопчатника двойными рядами, значимости кластерного метода.

— Главная цель организации кластеров — достижение высокого качества и дохода. Поручив заготовку хлопка кластерам, увеличим прибыль, обеспечим системное и своевременное выполнение полевых работ, — сказал Шавкат Мирзиёев.

В беседе говорилось также о реформировании сельского хозяйства, увеличении поступлений в местные бюджеты, повышении доходов населения, воспитании квалифицированных молодых кадров, обеспечении людей жильем.

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