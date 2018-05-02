Президент побеседовал с фермерами в Нарынском районе
Шавкат Мирзиёев посетил фермерское хозяйство «Беш сада» в Нарынском районе.
Шавкат Мирзиёев посетил фермерское хозяйство «Беш сада» в Нарынском районе.
В разговоре с фермерами, ветеранами сельского хозяйства области говорилось об эффективности посева хлопчатника двойными рядами, значимости кластерного метода.
— Главная цель организации кластеров — достижение высокого качества и дохода. Поручив заготовку хлопка кластерам, увеличим прибыль, обеспечим системное и своевременное выполнение полевых работ, — сказал Шавкат Мирзиёев.
В беседе говорилось также о реформировании сельского хозяйства, увеличении поступлений в местные бюджеты, повышении доходов населения, воспитании квалифицированных молодых кадров, обеспечении людей жильем.