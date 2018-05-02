Беларусь поможет Украине консервами, крупами, мебелью для школы и холодильниками

Источник: Комсомольская правда

Решение об этом закреплено постановлением Совмина Беларуси от 28.04.2018 № 329.

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МЧС, Министерству промышленности, Белорусскому государственному концерну пищевой промышленности «Белгоспищепром», Гродненскому и Витебскому облисполкомам поручено обеспечить отпуск и оформление материальных ценностей для оказания гуманитарной помощи Украине на общую сумму 160 544,11 рублей, сообщается на сайте Совета министров.

В список материальных ценностей вошли консервы мясные, масло рапсовое рафинированное дезодорированное, сахар белый кристаллический, дрожжи сушеные хлебопекарные активные, крупа гречневая, мука пшеничная, макаронные изделия, комплекты ученической мебели, шкафы для документов и холодильники.

МЧС при содействии МИД должно обеспечить сопровождение и доставку гуманитарной помощи, а также организовать передачу материальных ценностей для распределения среди пострадавшего населения Украины.