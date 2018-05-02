Беларусь поможет Украине консервами, крупами, мебелью для школы и холодильниками
Наша страна окажет гуманитарную помощь соседке на сумму более 160 тысяч рублей.
Наша страна окажет гуманитарную помощь соседке на сумму более 160 тысяч рублей.
Решение об этом закреплено постановлением Совмина Беларуси от
МЧС, Министерству промышленности, Белорусскому государственному концерну пищевой промышленности «Белгоспищепром», Гродненскому и Витебскому облисполкомам поручено обеспечить отпуск и оформление материальных ценностей для оказания гуманитарной помощи Украине на общую сумму 160 544,11 рублей, сообщается на сайте Совета министров.
В список материальных ценностей вошли консервы мясные, масло рапсовое рафинированное дезодорированное, сахар белый кристаллический, дрожжи сушеные хлебопекарные активные, крупа гречневая, мука пшеничная, макаронные изделия, комплекты ученической мебели, шкафы для документов и холодильники.
МЧС при содействии МИД должно обеспечить сопровождение и доставку гуманитарной помощи, а также организовать передачу материальных ценностей для распределения среди пострадавшего населения Украины.
Постановление вступило в силу со дня его принятия.