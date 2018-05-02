Украина ввела аналогичные американским санкции против России

«Они связаны как с применением химического оружия в центре Европы — РФ в Великобритании, так и с проведением незаконных выборов президента на территории оккупированного Крыма», — цитирует господина Порошенко его пресс-служба.

Как говорится в сообщении на сайте СНБО, также введены санкции в отношении лиц, причастных к информационной и киберагресии против Украины, к противоправным действиям против граждан Украины, которые «незаконно удерживаются в России», депутатов Госдумы и членов Совета федерации.

Скандал вокруг отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля разгорелся в марте — Лондон обвинил в покушении с использованием нервно-паралитического вещества Москву.