Лукашенко снял Потупчика с должности министра энергетики

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 2 мая — Sputnik. Министр энергетики Беларуси Владимир Потупчик освобожден от занимаемой должности, сообщили в среду в пресс-службе главы государства.

Соответствующий Указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко.

Ранее белорусский лидер в послании народу и парламенту отдельно затронул тему Белорусской АЭС. Лукашенко возмутился, что ему до сих пор внятно не доложили, как БелАЭС будет встроена в белорусскую экономику.

Кроме того, глава государства отметил, что сейчас приходится разбираться с нерадивыми чиновниками, у которых находятся защитники «от премьер-министра до домохозяек».

«Вы наслышаны, как у нас работает министр энергетики и министерство. Даже большие начальники непонятно каких там концернов запили настолько, что на работу забыли ходить. Посмотрите, что вы пьете, сколько и с кем», — подчеркнул президент.

Лукашенко добавил, что атомная электростанция стоимостью в 10 миллиардов долларов — самый масштабный проект в истории Беларуси. Президент отметил бездействие правительства в плане его реализации.

Глава государства поручил правительству и премьер-министру заняться этим вопросом, а также заявил, что об истоках проделанной работы будет идти разговор на ближайшем совещании по энергетике.