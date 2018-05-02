Лукашенко снял Потупчика с должности министра энергетики
Соответствующий Указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко.
Соответствующий Указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко.
МИНСК, 2 мая — Sputnik. Министр энергетики Беларуси Владимир Потупчик освобожден от занимаемой должности, сообщили в среду в
Соответствующий Указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко.
Ранее белорусский лидер в послании народу и парламенту отдельно затронул тему Белорусской АЭС. Лукашенко возмутился, что ему до сих пор внятно не доложили, как БелАЭС будет встроена в белорусскую экономику.
Кроме того, глава государства отметил, что сейчас приходится разбираться с нерадивыми чиновниками, у которых находятся защитники «от
«Вы наслышаны, как у нас работает министр энергетики и министерство. Даже большие начальники непонятно каких там концернов запили настолько, что на работу забыли ходить. Посмотрите, что вы пьете, сколько и с кем», — подчеркнул президент.
Лукашенко добавил, что атомная электростанция стоимостью в 10 миллиардов долларов — самый масштабный проект в истории Беларуси. Президент отметил бездействие правительства в плане его реализации.
Глава государства поручил правительству и
«В ближайшее время проведем совещание по энергетике, там посмотрим, кто что наработал», — заключил Лукашенко.