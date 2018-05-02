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21:05 (мск), источник: Sputnik.by

Лукашенко снял Потупчика с должности министра энергетики

Соответствующий Указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 2 мая — Sputnik. Министр энергетики Беларуси Владимир Потупчик освобожден от занимаемой должности, сообщили в среду в пресс-службе главы государства.

Соответствующий Указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко.

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Ранее белорусский лидер в послании народу и парламенту отдельно затронул тему Белорусской АЭС. Лукашенко возмутился, что ему до сих пор внятно не доложили, как БелАЭС будет встроена в белорусскую экономику.

Кроме того, глава государства отметил, что сейчас приходится разбираться с нерадивыми чиновниками, у которых находятся защитники «от премьер-министра до домохозяек».

«Вы наслышаны, как у нас работает министр энергетики и министерство. Даже большие начальники непонятно каких там концернов запили настолько, что на работу забыли ходить. Посмотрите, что вы пьете, сколько и с кем», — подчеркнул президент.

Лукашенко добавил, что атомная электростанция стоимостью в 10 миллиардов долларов — самый масштабный проект в истории Беларуси. Президент отметил бездействие правительства в плане его реализации.

Глава государства поручил правительству и премьер-министру заняться этим вопросом, а также заявил, что об истоках проделанной работы будет идти разговор на ближайшем совещании по энергетике.

«В ближайшее время проведем совещание по энергетике, там посмотрим, кто что наработал», — заключил Лукашенко.

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