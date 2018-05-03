Разговорчики — не в строю

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», Минобороны ужесточило правила использования телефонных сетей общего доступа для своих сотрудников — от высокопоставленных чинов Генштаба ВС РФ до гражданских служащих центрального аппарата и военнослужащих воинских частей. Все они поделены на пять категорий, каждой из которых присвоены временные и финансовые лимиты на телефонные разговоры, нарушение которых чревато административным расследованием. Официально такие меры объясняются необходимостью эффективного расходования средств. По неофициальной информации, речь идет о борьбе с утечками информации.

Об изменении Минобороны РФ правил пользования телефонными сетями общего пользования с целью «обеспечения эффективного использования денежных средств» сообщил «Ъ» источник, близкий к руководству Генштаба ВС РФ. По его словам, информационное письмо за подписью начальника главного управления связи (ГУС) вооруженных сил РФ генерала Халила Арсланова было разослано 20 апреля командованию всех военных округов, командующим родов и главкомам видов войск, командирам воинских частей, а также сотрудникам центрального аппарата. В нем глава ГУС просит организовать «изучение, доведение и контроль» приказа министра обороны Сергея Шойгу № 186 от 11 апреля.

В обновленной версии приказа № 10дсп от 16 января 2014 года «Об использовании услуг телефонной связи, предоставляемых из сети связи общего пользования» (есть у «Ъ») речь идет об эффективном использовании средств, выделяемых на оплату внутризоновых, междугородных и международных телефонных переговоров, «в пределах спланированных лимитов», а также «осуществления контроля за ведением переговоров».



В документе говорится, что до 31 мая ответственным лицам необходимо проанализировать количество телефонных номеров, по которым ведутся внутризоновые, междугородние и международные переговоры, а также определить круг абонентов, которые имеют право использовать для этого полноавтоматический выход на сеть «из расчета не более 10% от штатной численности органа военного управления или воинской части». Далее говорится о необходимости сократить количество телефонов с городских автоматических телефонных станций (АТС) в центральных органах военного управления и воинских частях обеспечения, где уже имеется ведомственная (закрытая) автоматическая телефонная связь. Городской связью разрешается пользоваться только тем военнослужащим, которые непосредственно отвечают за боевую готовность центральных органов управления и воинских частей, сменам на боевом дежурстве, а также тем, кому установка ведомственных АТС невозможна по техническим причинам.

Приказ вводит ежемесячный максимальный порог отключения для каждого телефона, имеющего полноавтоматический выход на сеть, как по времени, так и по стоимости.

Так, абоненты V категории (командиры воинских частей, специалисты отделов Минобороны РФ) могут говорить по телефону либо 60 минут в месяц, либо на сумму 500 руб. ; IV категории (начальники инспекций ведомства, замначальники управления Генштаба ВС РФ) — 90 минут и до 700 руб. ; III категории (главкомы видов, командующие родов войск, помощники и советники министра) — 120 минут и до 850 руб. Как только один из этих порогов будет достигнут, доступ к услугам телефонной связи будет отключен и возобновится только с начала следующего отчетного периода. Должностным лицам также запрещается звонить в платные информационно-справочные службы и на мобильные номера без служебной необходимости. Во всех структурах и подразделениях Минобороны должен быть организован контроль за всеми, кто разговаривает по телефону. Для этого в каждом органе военного управления будет назначены ответственные лица, которые будут вести журнал учета звонков: фиксировать ФИО и номер звонившего, код и номер телефона вызываемого абонента, время начала разговора и его продолжительность, брать расписку с военнослужащего, проводившего переговоры, а также в отдельной графе отмечать их особенности. Приказывается каждый месяц проводить общий анализ переговоров с последующим составлением акта проверки.



В приложении № 4 к приказу № 10дсп описан пример такого акта.

Комиссия из трех человек провела проверку разговоров одного из управлений, в ходе которой было установлено, что с телефонов должностных лиц этого управления было потрачено в общей сложности 1560 руб. 48 коп., из них по служебной необходимости — примерно 1243 руб.

В выводах комиссии говорится, что 316 руб. были потрачены на разговоры, «не связанные со служебной деятельностью». «Предложение: назначить административное расследование по факту нанесения ущерба», — резюмируется в образце акта. Такая мера будет распространяться на всех лиц, принадлежащих к абонентам V, IV и III категорий. У десяти заместителей министра (абоненты II категории) и Сергея Шойгу (он единственный абонент I категории) таких проблем не возникнет: из приказа следует, что на эти категории ограничения не распространяются.



В департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны от комментариев «Ъ» отказались: «Данный документ является внутренним и содержит сведения ограниченного распространения с пометкой “для служебного пользования”».

В свою очередь, источник «Ъ» в центральном аппарате Минобороны пояснил, что основная цель этого приказа, вводящего жесткую форму отчетности, заключается не только в желании оптимизировать расходы на услуги связи, но и в том, чтобы избежать утечек чувствительной информации и усилить контроль за действиями личного состава в целом.

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