Вакульчик анонсировал новые задержания в природоохранной инспекции

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 2 мая — Sputnik. Комитет государственной безопасности возбудил три уголовных дела, фигурантами которого являются 14 должностных лиц Государственной инспекции по охране животного и растительного мира при президенте Беларуси и более 20 браконьера, сообщил глава ведомства Валерий Вакульчик.

Во вторник председателя КГБ с докладом принял президент Александр Лукашенко. Вакульчик рассказал президенту в том числе о том, как идет расследование уголовных дел в отношении должностных лиц природоохранной инспекции.

«Нами возбуждено три уголовных дела, по которым проходят 14 должностных лиц природоохранной инспекции, а также 22 браконьера», — заявил Вакульчик в среду в вечернем новостном выпуске телеканала ОНТ.

По словам главы КГБ, эти цифры не окончательные. «Среди задержанных есть и должностные лица инспекции, они дают показания», — сказал Вакульчик.