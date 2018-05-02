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21:27 (мск), источник: Sputnik.by

Вакульчик анонсировал новые задержания в природоохранной инспекции

Задержанные по делу о браконьерстве начали сотрудничать со следствием и давать признательные показания.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 2 мая — Sputnik. Комитет государственной безопасности возбудил три уголовных дела, фигурантами которого являются 14 должностных лиц Государственной инспекции по охране животного и растительного мира при президенте Беларуси и более 20 браконьера, сообщил глава ведомства Валерий Вакульчик.

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Во вторник председателя КГБ с докладом принял президент Александр Лукашенко. Вакульчик рассказал президенту в том числе о том, как идет расследование уголовных дел в отношении должностных лиц природоохранной инспекции.

«Нами возбуждено три уголовных дела, по которым проходят 14 должностных лиц природоохранной инспекции, а также 22 браконьера», — заявил Вакульчик в среду в вечернем новостном выпуске телеканала ОНТ.

По словам главы КГБ, эти цифры не окончательные. «Среди задержанных есть и должностные лица инспекции, они дают показания», — сказал Вакульчик.

Он также отметил, что в ходе расследования уголовных дел о браконьерстве выясняются новые обстоятельства, которым будет дана правовая оценка. Вакульчик уверен, что будут как новые фигуранты уголовных дел, так и новые задержания.

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