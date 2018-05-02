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22:47 (мск), источник: Sputnik.by

Потупчика уволили из Минэнерго за семейный бизнес

По оперативной информации, на объекты строительства поставлялись материалы по завышенным ценам.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 2 мая — Sputnik. Комитет государственной безопасности нашел семейный бизнес экс-министра энергетики Владимира Потупчика, которого глава государства в среду отправил в отставку.

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Президент Александр Лукашенко в среду 2 мая принял с докладом главу КГБ Беларуси Валерия Вакульчика, который доложил ему о ходе расследования ряда громких коррупционных дел. Была озвучена и информация о семейном бизнесе Потупчика.

По словам Вакульчика, не так давно белорусский лидер дал КГБ задание разобраться с данными о семейной коммерческой деятельности этого чиновника.

«Была получена информация о том, что Потупчик наладил семейный бизнес — поставку стройматериалов на объекты строительства по завышенным ценам», — сообщил в новостном выпуске телеканала «Беларусь-1» Валерий Вакульчик.

По словам руководителя КГБ, это стало каналом обогащения для семьи экс-руководителя Министерства энергетики республики.

Информацию об этом комитет предоставил главе государства, после чего был подписан указ об освобождении Потупчика от должности.

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