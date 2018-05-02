Потупчика уволили из Минэнерго за семейный бизнес
По оперативной информации, на объекты строительства поставлялись материалы по завышенным ценам.
По оперативной информации, на объекты строительства поставлялись материалы по завышенным ценам.
МИНСК, 2 мая — Sputnik. Комитет государственной безопасности нашел семейный бизнес
Президент Александр Лукашенко в среду 2 мая принял с докладом главу КГБ Беларуси Валерия Вакульчика, который доложил ему о ходе расследования ряда громких коррупционных дел. Была озвучена и информация о семейном бизнесе Потупчика.
По словам Вакульчика, не так давно белорусский лидер дал КГБ задание разобраться с данными о семейной коммерческой деятельности этого чиновника.
«Была получена информация о том, что Потупчик наладил семейный бизнес — поставку стройматериалов на объекты строительства по завышенным ценам», — сообщил в новостном выпуске телеканала «Беларусь-1» Валерий Вакульчик.
По словам руководителя КГБ, это стало каналом обогащения для семьи
Информацию об этом комитет предоставил главе государства, после чего был подписан указ об освобождении Потупчика от должности.