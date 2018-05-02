Кумирова победа

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Армения вступила в среду в решающую фазу революции. Протесты обрели невиданный прежде размах: люди разом парализовали движение по всей республике. Действующая власть уже не управляет ни страной, ни ситуацией. Впрочем, ее оппоненты властью еще не стали и контролируют только улицу. Однако уже 8 мая лидер оппозиции Никол Пашинян вполне может занять пост премьера. С подробностями из Еревана — специальный корреспондент «Ъ» Владимир Соловьев.

Шашлычная революция

С раннего утра 2 мая Ереван превратился в сплошную пешеходную зону. На улицы высыпали десятки тысяч человек, а перекрестки города превратились в танцплощадки. На пешеходных зебрах перекрытых машинами или мусорными баками улиц под музыку автомагнитол плясали взрослые, студенты, школьники, их учителя и даже дошкольники.

Протест окончательно стал похож на фестиваль, когда на дороги повытаскивали мангалы, стали жарить на них мясо и угощать всех желающих.

С утра было перекрыто и шоссе из города в аэропорт Звартноц. Кому нужно было улететь, шли туда пешком, волоча за собой чемоданы. Если по армянской столице что-то и ездило, то это были самосвалы с полными кузовами людей или легковушки, из окон которых развевались армянские флаги. И те и другие постоянно сигналили. Весь остальной транспорт или останавливали, или разворачивали. Впрочем, водители безропотно подчинялись вежливым указаниям протестующих.

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Еще не мешали проезжать каретам скорой помощи. Пока по соцсетям не разлетелось сообщение, что внутри скорых передвигаются депутаты от Республиканской партии. После этого микроавтобусы стали останавливать и проверять, нет ли в них парламентариев, которые вечером 1 мая голосовали против утверждения лидера протестного движения Никола Пашиняна премьер-министром.



В итоге депутаты не добрались до рабочих мест в здании Национального собрания на улице Баграмяна. На машинах они туда доехать не могли, а передвигаться по городу пешком не рискнули. И это решение было правильным. Портреты республиканцев за ночь отпечатали большим тиражом и расклеили по всему городу на урнах и мостовых. Под окна к тем из депутатов, чьи домашние адреса были известны, а в Ереване их узнать несложно, протестующие приходили скандировать: «Ты предатель». В городке Артик к дверям офиса Республиканской партии принесли гроб и венок.



На призыв Никола Пашиняна начать всеобщую стачку откликнулся не только Ереван. Дороги, в том числе международные трассы, перекрывали по всей стране. Разблокировали их только в 17:00 по местному времени: об этом попросил господин Пашинян.



Ближе к вечеру площадь Республики стала заполняться тысячами веселых людей, которые скандировали: «Никол — премьер». К 19:00, когда здесь начался митинг, площадь была до краев полна сторонниками Никола Пашиняна.



С площади — в премьеры

Пока в Ереване проходили массовые гуляния протестующих, представители Республиканской партии, которые 1 мая в парламенте жестко раскритиковали Никола Пашиняна, не комментировали происходящее. Дозвониться было невозможно никому из еще недавно правившей страной партии.

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Во второй половине дня появилось первое — очень вежливое — заявление. Спикер парламента республиканец Ара Баблоян призвал «прекратить незаконное блокирование квартир депутатов Национального собрания и воздержаться от вмешательства в их личную жизнь».



А когда митинг на переполненной центральной площади был в разгаре, пришла новость дня: глава фракции республиканцев Ваграм Багдасарян заявил, что 8 мая (по закону, вторая попытка утверждения премьера парламентом должна состояться через семь дней после первой) Республиканская партия поддержит кандидата в премьеры, которого выдвинет треть депутатов.



Этим кандидатом вновь станет Никол Пашинян, и зарегистрируют его уже в четверг. О готовности снова голосовать за него заявил депутат и крупный армянский предприниматель Гагик Царукян, возглавляющий фракцию «Царукян» — вторую по величине в парламенте (31 парламентарий из 105). Это значит, что у господина Пашиняна есть 47 голосов — вместе с поддерживающими его фракциями «Елк» и «Дашнакцутюн» (девять и семь мест в парламенте соответственно).

Изменение позиции республиканцев (58 депутатов), ранее голосовавших против Никола Пашиняна, гарантирует ему премьерство.

Заседание парламента, на котором будут утверждать главу правительства, должно состояться 8 мая. Господин Пашинян уже призвал людей больше пока не выходить на улицы и не проводить никаких акций. Но наказал своим сторонникам внимательно следить за его страницей в Facebook — если нужно будет собраться снова, он даст знать.

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«Единственный выход из сложившейся ситуации — проголосовать за Пашиняна», — сказал «Ъ» депутат возглавляемой Николом Пашиняном фракции «Елк» Арарат Мирзоян. Он уверен, что победа уже случилась. «Могу предсказание сделать — на днях со своих постов начнут уходить заместители министров, министры, губернаторы. И будут объявлять об отказе от поддержки Республиканской партии», — отметил господин Мирзоян.



Предсказание уже начало сбываться: в среду об отставке объявил и. о. министра культуры страны Армен Амирян.



Арарат Мирзоян настаивает: в его стране уже произошла революция. Но не цветная, а исключительно бархатная.

Здесь не цветная революция, это накопленное годами недовольство, усталость, злость от несправедливости, в том числе социальной, тотальной коррупции и отсутствия возможности заниматься бизнесом. Люди вышли на улицу и совершили бархатную революцию без подстрекательств извне, без международных денег, без подтекста. Арарат Мирзоян Депутат возглавляемой Николом Пашиняном фракции «Елк»

Никол последней надежды

Никол Пашинян и до провального голосования в парламенте фактически стал национальным героем. В Армении теперь мода на футболки с его портретом, изображениями политика оклеены машины и витрины. После 1 мая он стал политическим божеством: когда господин Пашинян появляется на улице, вокруг тут же собирается ликующая толпа. У него просят автографы, с ним делают селфи, пытаются пожать руку или коснуться хотя бы края одежды.

С ним, и больше ни с кем в Армении, связывают надежду на перемены.

Студентка третьего курса журфака Ереванского государственного университета Лилит Саргсян объясняет, почему вышла поддержать Никола Пашиняна: «Мои родственники живут не в Армении. Отец каждый год ездит на работу в Россию. Мы все видим нищету, коррупцию. Мы хотим быть услышанными и верим, что Пашинян может все изменить. Серж Саргсян (экс-премьер Армении.— “Ъ”) уже ушел. Значит, что-то уже получилось».

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