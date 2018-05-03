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02:25 (мск), источник: Известия

Цены на жизненно важные лекарства удержат новыми штрафами

Впервые денежное наказание планируется ввести для производителей.

Источник: Агентство «Москва»

Для аптекарей и производителей лекарств, завышающих цены на жизненно важные препараты, введут санкции. Минздрав предлагает штрафовать должностных лиц на 50 тыс. рублей, а юридических — на сумму излишне полученной выручки в двойном размере. Государство регулирует отпускные цены на ЖНВЛП, однако денежного наказания для производителей за некорректное формирование цены до сих пор не было.

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Минздрав предлагает ввести штрафы за завышение цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП). Проект федерального закона уже подготовлен, сейчас он на стадии внутриведомственного согласования и готовится к отправке в правительство, сообщили «Известиям» в министерстве.

Штрафы для должностных лиц составят от 40 тыс. до 50 тыс. рублей, для юрлиц — в двукратном размере излишне полученной выручки от реализации лекарственных препаратов по завышенным ценам.

Законопроект подготовлен по поручению правительства. В Минздраве рассчитывают, что он вступит в силу с 1 декабря 2018 года.

Список ЖНВЛП, согласно федеральному закону «Об обращении лекарственных средств», формирует Минздрав. На них, согласно тому же документу, государство устанавливает предельные отпускные цены. В перечень ЖНВЛП на 2018 год входит более 700 лекарств — от аскорбиновой кислоты и парацетамола до новейших противоопухолевых препаратов.

Как писали «Известия», проверки Генпрокуратуры в предыдущие годы показывали, что самое распространенное нарушение в фармотрасли по всей стране — завышение цен на лекарства из списка ЖНВЛП.

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При этом ответственность для производителей за завышенные отпускные цены законодательством не предусмотрена. Что касается аптек, то, как рассказали «Известиям» в Росздравнадзоре, завышение цен является для них грубым нарушением лицензионных требований. Максимальный штраф, согласно КоАПу, — 40 тыс. рублей.

По мнению генерального директора акционерного общества «Аптека Венера» Елены Гавриловой, введение новых санкций именно для производителей, а не аптек логично. Розница — последний этап перед продажей, и пока препарат доходит до аптеки, цена на препарат может превысить предельный уровень не по вине провизоров.

— Лучше поменять систему таким образом, чтобы оптовики определяли максимальную розничную цену. Тогда будет меньше ошибок, аптеки не завышают цены на эту категорию намеренно, — пояснила она.

По данным Росздравнадзора, цены на ЖНВЛП снизились по итогам года на 1,8%. В последний раз эти лекарства дешевели в 2013 году — на 0,6%. Таким образом, в 2017-м был зафиксирован рекордный показатель за пять лет.

Ранее «Известия» писали, что россияне стали чаще покупать лекарства из списка жизненно важных. За 2017 год их продажи выросли на 6% по сравнению с 2016-м. При этом отечественные ЖНВЛП вытесняют импортные — их доля превышает 84%.

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