За исполнение санкций — уголовная ответственность

Источник: Известия

В Совете Федерации готовы поддержать введение уголовной ответственности для компаний, которые, работая в России, исполняют санкции США. Об этом «Извеcтиям» сообщил зампредседателя СФ Евгений Бушмин. О том, что в УК РФ необходимо добавить такую статью, заявил и глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Подобные меры должны распространяться на банки, операторов сотовой связи и крупные сетевые компании, которые, например, не работают в Крыму. Эксперты полагают, что сейчас сложилось «ненормальная ситуация»: решениями США руководствуются не только иностранные, но и некоторые российские компании.

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Ранее за введение запрета на исполнение санкций США в РФ высказался спикер Госдумы Вячеслав Володин. В России должны жить по российским законам, а не руководствоваться «антироссийскими решениями отдельных государств», заявил он. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс депутаты подготовят отдельным законопроектом, подчеркнул председатель ГД.

Инициативу поддержали и в Совете Федерации. Об этом «Известиям» сообщил зампредседателя СФ Евгений Бушмин. Первый зампредседателя СФ Николай Федоров в свою очередь заявил, что сенаторы будут руководствоваться принципом, «сформулированным отцом медицины Гиппократом».

— Primum non nocere. Прежде всего — не навредить. Это — альфа и омега законотворческого процесса, — заметил он.

О том, что в случае внесения поправок в УК их поддержит Совет Федерации, заявил и глава комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

— Санкции США и других стран направлены на сдерживание развития России и нарушение прав российских физических и юридических лиц. И если на территории нашей страны кто-то следует этим санкциям, за это должна быть ответственность, — сказал «Известиям» сенатор.

Эту позицию разделяет и его заместитель Елена Афанасьева.

Если российские компании не работают в интересах граждан и российского государства, они должны нести за это ответственность, в том числе уголовную. Елена Афанасьева

— Однако, нужно внимательнее посмотреть на средний и малый бизнес. Он испытывают неимоверное давление из-за санкций: заработки уменьшились и, чтобы сохранить зарплату, им приходится сокращать кадры.

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Если данное предложение будет принято, оно может стать серьезным инструментом для давления на представителей американского бизнеса, поддерживающих санкции, считает политконсультант Дмитрий Фетисов.

— Находясь под угрозой уголовного преследования и одновременно не желая нести убытки для своего бизнеса, они будут вынуждены давить на свое правительство и просить его смягчить или отменить антироссийские санкции. Поэтому предложение Володина можно назвать не только эффективным, но и продуманным. Ответ на антироссийские санкции так или иначе направлен на поддержку отечественного бизнеса, — сказал эксперт.

Сегодня не только иностранные, но и некоторые национальные компании из-за опасения попасть под западные санкции, находясь в России, руководствуются правовыми нормами иностранных государств, отметил политолог Антон Хащенко. Речь идет о банках, операторах сотовой связи, крупных сетевых компаниях, которые, например, не работают в Крыму, уточнил он.

— Относительно свежий пример — недавний отказ одного из российских банков работать с оборонкой. Это удар не только по государственным интересам, но и по правам и интересам миллионов россиян. И весь вопрос сейчас заключается в том, будет ли такая порочная практика продолжаться или мы попытаемся изменить ситуацию кардинальным образом, — подчеркнул эксперт.