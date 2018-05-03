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08:27 (мск), источник: Комсомольская правда

Консульство Турции могут открыть в Челябинске

Перед этим на Южный Урал должен прийти турецкий бизнес.

Консульство Турции может появиться в Челябинске. Об этом со ссылкой на президента Уральского экономического союза Олега Витковского сообщает «Деловой квартал».

Инициатива появления консульства исходит от россиян и лично мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Если турки поддержат эту идею, то, скорее всего, строить консульство будут в Челябинске. Варианты площадок уже подобраны на берегу Миасса.

Чтобы решение о строительстве консульства было принято, Челябинск должен завязать более тесные связи с турецкой стороной. Прежде всего, на Южный Урал должен прийти турецкий бизнес.

По оценке Витковского, сейчас в отношениях Челябинска и Турции наступило затишье, но скоро будет очередной всплеск.

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