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11:35 (мск), источник: РИА Новости

На Украине переименуют две области

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Директор украинского Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович анонсировал переименование двух областей страны. Об этом он заявил в интервью «Обозревателю».

Вятрович отметил, что на данный момент правительство «декоммунизировало» около тысячи топонимов, а в ближайшем будущем будут изменены названия еще 9 населенных пунктов.

«Это очевидные названия, которые подлежат переименованию. Кроме того, на очереди переименование двух областей», — подчеркнул он.

Для этого Киев должен внести соответствующие изменения в Конституцию, добавил Вятрович. По его словам, необходимое для запуска данного процесса количество депутатских подписей уже собрано.

Вятрович известен своей борьбой с «коммунистическим прошлым» Украины. Он является одним из инициаторов так называемого закона о декоммунизации, запрещающего пропаганду советской символики. После его принятия на Украине прошла волна переименований городов и улиц, названных в честь государственных деятелей СССР, а также были снесены многие памятники.

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