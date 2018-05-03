На Украине переименуют две области

Вятрович отметил, что на данный момент правительство «декоммунизировало» около тысячи топонимов, а в ближайшем будущем будут изменены названия еще 9 населенных пунктов.

«Это очевидные названия, которые подлежат переименованию. Кроме того, на очереди переименование двух областей», — подчеркнул он.

Для этого Киев должен внести соответствующие изменения в Конституцию, добавил Вятрович. По его словам, необходимое для запуска данного процесса количество депутатских подписей уже собрано.