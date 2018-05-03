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14:25 (мск), источник: РИА Новости

Гиперзвуковой комплекс «Кинжал» впервые представят на Параде Победы

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В параде Победы в Москве будут участвовать истребители МиГ-31К с новейшим ракетным комплексом «Кинжал», сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.

Над Красной площадью также пролетят истребители Су-57 (проект ПАК ФА, истребитель пятого поколения), Су-З0СМ и МиГ-29СМТ, стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22МЗ и другие самолеты.

Экипажи армейской авиации пролетят на высоте 150 метров со скоростью 200 километров в час. Экипажи оперативно-тактической, дальней и военно-транспортной авиации поднимутся на высоту от 300 до 500 метров и разгонятся до 600 километров в час.

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На параде представят и другие перспективные образцы оружия и военной техники. В их числе — зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2», боевые машины «Терминатор», робототехнические комплексы «Уран-6» и «Уран-9», современные беспилотники, армейские мотовездеходы и снегоходы.

Как заявлял Шойгу, по площади пройдут 190 единиц перспективной техники, «определяющей современный облик Армии России».

Тренировки парадных расчетов и механизированной колонны начались 28 марта в подмосковном Алабино. С 9 апреля к ним присоединились воздушные силы. Ночное прохождение по Красной площади состоялось 26 апреля, второе пройдет 3 мая, а генеральная репетиция — 6 мая.

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Гиперзвуковая ракета «Кинжал»

Владимир Путин представил гиперзвуковую ракету «Кинжал» и другие новейшие системы российского оружия во время послания Федеральному собранию в начале марта.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ракета способна развивать скорость в десять Махов (десять скоростей звука) и гарантированно преодолевать все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на расстояние до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды.

Ракеты «Кинжал» могут поражать авианосцы, эсминцы и крейсеры потенциального противника. В прошлом декабре комплекс заступил на опытно-боевое дежурство в Южном военном округе.

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