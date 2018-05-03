Песков призвал не верить слухам о россиянах, ищущих убежище в США

«Никак. Мы не знаем, насколько они достоверны. Скажем так, море лживой информации, нужно очень аккуратно ко всем цифрам подходить. С ходу доверять вряд ли можно», — сказал Песков журналистам в четверг, отвечая на вопрос как в Кремле могут прокомментировать сообщения СМИ о рекордном числе россиян, запросивших убежище в США.