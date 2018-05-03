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14:58 (мск), источник: Sputnik.by

Посол Великобритании: хочу встретиться с министром информации

Узнав, что не все СМИ получили приглашение для участия в выставке СМИ, британское диппредставительство отказалось от участия в форуме.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 3 мая — Sputnik. Британский дипломаты в Беларуси хотели бы обсудить с министром информации Беларуси поправки в закон «О средствах массовой информации», которые были приняты в первом чтении Палатой представителей, однако организовать эту встречу пока не получается, рассказала журналистам во время медиазавтрака в Пресс-клубе Чрезвычайный и Полномочный посол Соединенного Королевства в Беларуси Фионна Гибб.

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«С марта мы пытаемся организовать встречу, получить аудиенцию с министром информации Беларуси, обсудить эти вопросы. Пока еще не удалось договориться о встрече, но может быть, если вы опубликуете репортаж о сегодняшней пресс-конференции, он со мной встретится», — предположила госпожа Гибб.

Встреча с журналистами в четверг была посвящена Всемирному дню свободы печати, который отмечается 3 мая. Поэтому дипломата попросили оценить ситуацию со свободой словам в Беларуси. Госпожа Гибб воздержалась от комментариев законопроекта, с которым, как призналась, пока не успела ознакомиться. Однако заметила, что в диппредставительстве обращают внимание на задержания журналистов и на штрафы, которыми наказывают ряд представителей независимых СМИ.

«Мы выступаем за дальнейшую демократизацию в стране и для создания условий для работы в стране свободной и независимой прессы», — заметила госпожа посол.

Дипломат рассказала, что посольство приглашали принять участие в Международной выставке СМИ, которая в четверг открылась в Минске, однако британская сторона воздержалась от участия в форуме.

«Что касается выставки СМИ, нас пригласили организовать британский стенд. Но мы отказались. Изначально мы обращались в министерство информации, спрашивали, кому направлялись приглашения для участия. Официальные структуры говорили, что приглашения направляли всем. Однако, когда мы обращались к независимым СМИ, они говорили, что приглашений не получали», — объяснила свою позицию британский дипломат.

Тем не менее, переговоры с белорусской стороной по вопросам свободы СМИ должны быть продолжены, подчеркнула она.

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