Маккейн призвал власти США предпринять кибератаку против России

Источник: AP 2018

Как сообщила газета Defence News, такая идея предлагается в новой книге главы комитета Сената США по вооруженным силам Джона Маккейна, запланированной к выходу в печать 22 мая.

В книге «Неуемная волна» (The Restless Wave) сенатор предлагает дополнительно, помимо уже предпринятых Вашингтоном антироссийских санкций, наказать Россию за попытки, как утверждает Маккейн, подорвать американские демократические институты.

По мнению сенатора, кибератака могла бы послужить хорошим сигналом для Москвы, заставив Россию и ее лидера пожалеть о вмешательстве в американские выборы.

По данным издания, в книге 81-летний Маккейн выступает за проведение США своей внешней политики с позиции силы, в первую очередь применительно к России. Республиканец критикует президента США Дональда Трампа за «миролюбивый тон» в отношении Москвы и президента России Владимира Путина. Также в своей книге сенатор не исключает возможности, что российские власти располагают неким компроматом на Трампа, из-за чего американский президент не может проявить жестокость в отношении РФ.